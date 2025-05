Urlauber aufgepasst: Blitzgefahr und umstürzende Bäume – Kroatien ruft Notstand aus

Warnungen, drohende Gewitter und Sturmböen: Kroatien versinkt im Regenchaos. Die Wetterexperten rufen landesweit Alarmstufen aus.

Ganz Kroatien steht am Mittwoch unter Wetteralarm. Das kroatische Wetteramt DHMZ (Staatlicher Hydro-Meteorologischer Dienst) prognostiziert wechselhaft bewölktes und instabiles Wetter mit zeitweiligen Regenfällen. Besonders im Süden des Landes müssen sich die Bewohner auf heftige Niederschläge und mögliche Unwetter einstellen. Nach mehreren Tagen mit bereits sehr unbeständigem Wetter bleibt die erhoffte Wetterberuhigung mit Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen vorerst aus. Auch in den kommenden Tagen müssen die Kroaten mit anhaltend wechselhaften Bedingungen rechnen.

Für die Region Knin wurde für Mittwoch eine orangefarbene Warnstufe wegen drohender Gewitter ausgerufen. In den Gebieten um Split und Dubrovnik gilt dieselbe Warnstufe sowohl wegen starker Windböen als auch wegen Gewittern. Der Wetterdienst betont den Ernst der Lage: „Die orangefarbene Warnung signalisiert gefährliche Wetterbedingungen. Rechnen Sie mit schweren Gewittern, die erhebliche Schäden verursachen können, und treffen Sie Vorkehrungen gegen Blitzschlag. Mit Schäden an Gebäuden und umstürzenden Bäumen ist zu rechnen. Örtlich begrenzte Sturzfluten, Sturmböen und Hagel sind möglich. Einschränkungen bei Freiluftaktivitäten und im Verkehr können auftreten.“

Regionale Warnungen

Die Regionen Zagreb, Osijek, Karlovac, Gospic und Rijeka stehen unter gelber Gewitterwarnung. Für Mittel- und Süddalmatien gilt zudem eine gelbe Warnung vor Windböen. Der Wetterdienst kündigt für die kommenden Tage weitere Instabilität an: „Besonders von Donnerstag auf Freitag und am Freitagvormittag sind regional starke Regenfälle und Unwetter zu erwarten. Erst zum Freitagabend lockert die Bewölkung von Westen her auf. Am Samstag wird es in den meisten Landesteilen teilweise sonnig und überwiegend trocken, während der Süden noch unter Wolken und Regen leiden wird.“

Windentwicklung

Der schwache bis mäßige Südwestwind dreht auf mäßigen Nord- und Nordostwind. An der Küste wechselt der mäßige Jugo (warmer Südostwind an der Adria) am Freitag zur Bora (kalter Fallwind aus nordöstlicher Richtung), zunächst im Norden. Die Küstenregionen verzeichnen weitgehend konstante Temperaturen, während es im Landesinneren spürbar abkühlt.

Für den Mittwoch, den 21. Mai, sagt der DHMZ wechselhaft bewölktes und instabiles Wetter mit zeitweiligem Regen voraus. Lokal können stärkere Niederschläge und Unwetter auftreten, vor allem im südlichen Landesteil. Der Wind weht überwiegend schwach aus südlichen und südöstlichen Richtungen. An der nördlichen Adria dreht der mäßige Jugo bereits in den Morgenstunden auf Bora und Ostwind, später auf Nordwestwind.

In Dalmatien schwenkt der mäßige bis starke Jugo am Nachmittag auf Südwestwind um, während sich gegen Abend der Nordwestwind entlang der gesamten Küste durchsetzen wird.