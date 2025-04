Massimo Vacchetta rettet Igel in Italien, während in England ein Kind versehentlich die Asche seines Großvaters isst.



Massimo Vacchetta ist bekannt für seine Arbeit in einem Igel-Krankenhaus, das er leitet. Währenddessen ereignete sich in einem anderen Teil der Welt ein ungewöhnlicher Vorfall: Natasha Emeny war gerade damit beschäftigt, die Wäsche aufzuhängen, als ihr einjähriger Sohn Koah eine Gelegenheit nutzte, um heimlich an die Süßigkeiten zu gelangen.

Unerwartete Verwechslung

In einem unerwarteten Moment der Verwechslung griff Koah jedoch zur Asche seines Großvaters und verzehrte diese, anstatt der erhofften Süßigkeiten.