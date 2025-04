Fiaker mit Polizeieskorte sorgt auf der A22 für Aufsehen! (VIDEO)

Ein ungewöhnliches Bild bot sich Autofahrern am Mittwochvormittag auf der Donauufer-Autobahn (A22) in Wien: Ein Fiaker rollte in Richtung Floridsdorf – flankiert von einer Polizeieskorte. Ein aufmerksamer Leserreporter filmte die Szene.

Normalerweise gehören Fiaker in der Wiener Innenstadt, doch dieser Pferdewagen hatte sich offenbar auf Abwege begeben. Wie auf den Aufnahmen zu sehen ist, bewegte sich das Gefährt auf der Ausfahrt Kaisermühlen in Richtung Stadt. Zwei Polizeifahrzeuge begleiteten den Fiaker und sicherten die Fahrbahn ab, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

Hintergrund noch unklar

Die genauen Umstände der kuriosen Fahrt sind bislang unklar. Ob es sich um eine geplante Aktion, eine behördlich genehmigte Überstellung oder einen Notfall handelte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Wiener Polizei hat sich auf Anfrage noch nicht offiziell zu dem Vorfall geäußert.