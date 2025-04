Vienna City Marathon: Hier kommt es zu Straßensperren

Ein Marathonlauf, der Wiens Straßen in ein pulsierendes Band aus Energie verwandelt. Wenn Läufer und Stadt verschmelzen, steht die Zeit für einen Moment still.

Der Vienna City Marathon, ein herausragendes Ereignis im Sportkalender Wiens, wird auf der prächtigen Wiener Ringstraße sowohl gestartet als auch beendet. Diese ikonische Strecke zieht sich entlang der Ringstraße und des Franz-Josefs-Kais, was unweigerlich zu temporären Straßensperrungen führt. Bereits am 5. April, einem Samstag, werden erste Abschnitte des Rings und des Franz-Josefs-Kais gesperrt, während die Sperrung eines Teils der Ringstraße zwischen Stadiongasse und Schottengasse schon am 4. April um 20 Uhr beginnt und bis zum 6. April um 20 Uhr andauert.

Der Marathon selbst findet am 6. April statt und umfasst den Halbmarathon, den Marathon und den Staffelmarathon. Der Startschuss fällt um 9 Uhr im Bereich der Reichsbrücke und der Wagramer Straße, wobei das Ziel nach 21.0975 bzw. 42.195 Metern am Ring vor dem Burgtheater erreicht wird. Bereits um 4:30 Uhr beginnt die erste Straßensperre auf der Wagramer Straße, einer von 36 betroffenen Straßen. Diese Liste umfasst neben dem Ring und dem Franz-Josefs-Kai auch prominente Straßen wie die Linke Wienzeile, die Mariahilfer Straße sowie die Reichsbrücke und die Lassallestraße.

Straßensperrungen und Umleitungen

Auch die Stadtautobahnen bleiben von diesen Maßnahmen nicht verschont. Auf der A22, der Donauuferautobahn, sind die Ausfahrten Donaucity, Kagran und Reichsbrücke von 4 bzw. 6 Uhr bis etwa 13 Uhr größtenteils gesperrt. Auf der A4, der Ostautobahn, und der A23, der Südosttangente, bleibt die Abfahrt vom Knoten Prater von 8 Uhr bis 15:40 Uhr ausschließlich für Einsatzfahrzeuge und Organisatoren zugänglich. Die erste Straßensperre wird um 10:50 Uhr auf der Arbeiterstrandbadstraße aufgehoben, während die letzte Sperre um 20 Uhr endet, wobei es sich um die Ringstraße zwischen Operngasse und Schottengasse handelt.

Der ÖAMTC weist darauf hin, dass an bestimmten Stellen Durchgänge zur Querung der Laufstrecke eingerichtet werden können, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Die Zufahrt vom 1. und 9. Bezirk zum 2. und 20. Bezirk ist bis etwa 8:30 Uhr über Brücken wie die Friedensbrücke und die Rossauer Brücke möglich. Ab 11:20 Uhr kann die Abfahrt vom 1. und 9. Bezirk Richtung A23 über den Franz-Josefs-Kai und andere Hauptstraßen erfolgen.

Verkehrseinschränkungen und Empfehlungen

Im 6. Bezirk sowie in Teilen des 15. Bezirks ist der Verkehr von 8:30 bis etwa 13:40 Uhr stark eingeschränkt, während der Marathon die Linke Wienzeile und die Mariahilfer Straße passiert. Zufahrten aus dem 3., 4. und 5. Bezirk ins Zentrum sind bis Schwarzenbergplatz oder Karlsplatz möglich. Der ÖAMTC empfiehlt, die Bezirke innerhalb des Gürtels sowie Teile des 2. und 20. Bezirks zu meiden oder großzügig zu umfahren.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die Wiener Linien leiten die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D von Samstag Betriebsbeginn bis Sonntag 20 Uhr um. Die U2Z verkehrt in dieser Zeit nicht. Zusätzlich werden am Sonntag 24 weitere Bus- und Straßenbahnlinien kurzgeführt oder umgeleitet, wie die Verkehrsexperten des ARBÖ berichten.