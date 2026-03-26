US-Behörde grünes Licht: Energieriese MOL vor NIS-Deal

Ein ungarischer Energieriese, russische Anteile und eine US-Behörde mit Schlüsselrolle – der Deal um NIS nimmt Fahrt auf.

Das ungarische Unternehmen MOL Group hat von den Vereinigten Staaten die Genehmigung erhalten, die Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Naftna industrija Srbije (NIS, serbischer Erdölkonzern) bis zum 22. Mai 2026 fortzuführen.

NIS unterliegt seit November 2025 US-Sanktionen und wird seit 2008 mehrheitlich von der russischen Gazprom kontrolliert, die 44,9 Prozent der Anteile hält, während Gazprom Neft 11,3 Prozent besitzt. Dies erklärt, warum eine US-Genehmigung für die geplante Übernahme erforderlich ist.

MOL hat öffentlich bestätigt, dass die US-amerikanische Seite grünes Licht für die Fortsetzung der Kaufverhandlungen bezüglich einer Mehrheitsbeteiligung an NIS bis zum 22. Mai erteilt hat. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC, US-Sanktionsbehörde) des US-Finanzministeriums hat dem entsprechenden Antrag von MOL entsprochen und die Verhandlungsfrist für den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an NIS bis zum 22. Mai 2026 verlängert.

Mit dieser Fristverlängerung erhalten die beteiligten Parteien die Möglichkeit, den Kaufvertrag sowie die zugehörigen Vertragsunterlagen auf Grundlage der im Jänner dieses Jahres vereinbarten Eckpunkte zum Abschluss zu bringen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion würde MOL die Option erhalten, 56,15 Prozent der Gazprom-Anteile an NIS zu übernehmen. Wie MOL in seiner Mitteilung festhält, ist die Umsetzung dieser Übernahme noch an verschiedene Voraussetzungen geknüpft – darunter die abschließenden Genehmigungen durch OFAC sowie die serbische Regierung.

Darüber hinaus hat OFAC der serbischen Ölindustrie am Freitag eine neue Betriebslizenz bis zum 17. April ausgestellt. Gleichzeitig wurde auch die Lizenz des kroatischen Unternehmens JANAF für den Öltransfer an NIS bis zu demselben Datum verlängert.