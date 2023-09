US-Geheimdienst investiert 22 Millionen in smarte Spionage-Unterwäsche

Das Office of the Director of National Intelligence (ODNI) in den USA hat kürzlich bekannt gegeben, dass es mehr als 22 Millionen Dollar in die Entwicklung von intelligenten Kleidungsstücken investiert. Diese Nachricht klingt fast wie eine Schlagzeile aus einer Science-Fiction-Geschichte, doch sie ist tatsächlich Realität.

Die sogenannten „Smart ePants“ sind das neueste Beispiel für den Einzug von Technologie in unseren Alltag. Sie sollen nicht nur komfortabel und modisch sein, sondern auch mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die man bisher nur aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik kennt. Laut ODNI sollen die smarten Hosen in der Lage sein, Audio- und Videoaufnahmen zu machen und den Standort des Trägers zu ermitteln.

Von Fanfiction zur Realität

Der Vergleich mit einer „James Bond“-Fanfiction drängt sich auf, denn die Funktionen der Smart ePants erinnern stark an die Gadgets, die der britische Geheimagent in seinen Filmen verwendet. Doch während Fanfictions in der Regel kostenlos und von Fans für Fans erstellt werden, steckt hinter der Entwicklung der Smart ePants eine erhebliche finanzielle Investition. Mehr als 22 Millionen Dollar fließen laut ODNI in die Entwicklung dieser innovativen Kleidungsstücke.

Neben der technischen Ausstattung legen die Entwickler auch Wert auf die Alltagstauglichkeit der Smart ePants. So sollen die Hosen waschbar sein, ohne dass die integrierten Funktionen darunter leiden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Akzeptanz solcher smarten Kleidungsstücke bei den Verbrauchern zu erhöhen.

Die Smart ePants sind ein spannendes Beispiel dafür, wie Technologie und Mode verschmelzen können. Mit ihrer Fähigkeit, Audio und Video aufzuzeichnen sowie den Standort des Trägers zu ermitteln, könnten sie einen neuen Standard in der Welt der Kleidung setzen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklung in der Praxis bewähren wird. Doch eines ist sicher: Die Zukunft der Kleidung wird smart sein.