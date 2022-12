US-Journalist stirbt in Katar bei WM-Bericht – Bruder geht von Mord aus (VIDEO)

Der US-Journalist Grant Wahl (48) starb am Freitag im Viertelfinale der WM in Katar, während er das Elfmeterschießen des Spiels zwischen Argentinien und den Niederlanden kommentierte.

Wie Daily Mail berichtet, war der 48-jährige Wahl, der für CBS Sports, NBC News über die Weltmeisterschaft berichtete, völlig gesund an diesem Freitag zusammengebrochen. Er arbeitete zuvor für Sports Illustrated.

Den Informationen seines Bruders zufolge, der in den sozialen Netzwerken postete, war Wahl völlig gesund. Sein Agent Tim Skanal sagte der New York Times, Wahl habe am Freitag und während der Spiele großen Stress erlebt und sei gestorben.

Anwesende amerikanische Journalisten bemerkten, dass Wahl sich während des Spiels zwischen Argentinien – Niederlande im Lusail-Stadion auf seinen Platz “zurückgezogen” hatte. Der Krankenwagen kam schnell, aber sie konnten ihn nicht mehr retten.

Laut Mitteilung des US-Fußballverbands berichtete Grant vom Viertelfinalspiel, die Todesursache ist unbekannt.

„Der ganzen US-Fußballfamilie ist das Herz gebrochen, als wir vom Verlust von Grant Wahl erfuhren“, heißt es in der Erklärung.

Wahl gab am Montag auf Twitter bekannt, dass er seit 10 Tagen krank sei, was er auf Überarbeitung und zu wenig Schlaf beim Berichten der Weltmeisterschaft zurückführte, bevor seine Symptome so stark wurden, dass er in eine medizinische Klinik in Katar gehen musste.

„Drei Wochen mit wenig Schlaf, viel Stress und viel Arbeit können einem das antun”, schrieb er. Covid habe er nicht gehabt. Im Krankenhaus habe man ihm gesagt, dass er wahrscheinlich eine Bronchitis habe. Der amerikanische Journalist ist der Weltöffentlichkeit seit langem als Kämpfer für LGBT-Rechte bekannt, und gleich zu Beginn der WM versuchte er das Stadion in einem Trikot mit Regenbogenfarben zu betreten, wurde deswegen aber sofort entfernt.

Sein Tod löste eine Welle der Empörung in der Weltöffentlichkeit aus.

Eric Wahl, der Bruder des tragisch verstorbenen Journalisten, meldete sich in den sozialen Netzwerken: „Mein Name ist Eric Wahl. Ich bin der Bruder von Grant und ich bin schwul. Wegen mir hat er das Regenbogenshirt bei der WM getragen. Ich glaube nicht, dass mein Bruder einfach gestorben ist, ich glaube, er wurde umgebracht”.