USA und Iran an einem Tisch in Wien? Österreich bringt sich ins Spiel

Wien, Rubio und ein heikles Treffen: Österreich rückt als möglicher Schauplatz für US-Iran-Gespräche ins Blickfeld.

Österreich könnte durch seine Neutralität und seine etablierte Rolle als Schauplatz internationaler Verhandlungen zu einem wichtigen Akteur in den Gesprächen zwischen Washington und Teheran werden. Die Idee, Wien in den diplomatischen Prozess einzubinden, brachte zuletzt die Zeitung „Iran International“ ins Gespräch.

Wiens diplomatische Tradition

Dass Wien als Verhandlungsort international anerkannt ist, hat historische Gründe: Die österreichische Hauptstadt hat über Jahrzehnte hinweg zahlreiche bedeutende diplomatische Treffen beherbergt und gilt bis heute als Symbol neutraler Gesprächsbereitschaft. Neben Österreich führte „Iran International“ auch Griechenland als möglichen Vermittler an – eine Nennung, die den Stellenwert österreichischer Außenpolitik im internationalen Rahmen zusätzlich unterstreicht.

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Treffen mit Rubio

Am 11. August traf Außenministerin Beate Meinl-Reisinger mit US-Außenminister Marco Rubio zusammen – ein Treffen, das den Spekulationen rund um eine mögliche Vermittlerrolle Österreichs neuen Auftrieb verlieh.

Beim Treffen in Washington wurden laut offiziellen und medialen Angaben insbesondere europäische Sicherheit, der Krieg in der Ukraine, die Lage im Nahen Osten bzw. Iran sowie Fragen des Westbalkans und US-Zölle bzw. Handelspolitik besprochen. Das österreichische Außenministerium teilte nach dem Treffen mit, dass Österreichs Angebot, Wien als Ort für Gespräche und Verhandlungen zur Verfügung zu stellen, erneuert wurde und dass der Besuch auch der Vorbereitung auf Österreichs Sitz im UNO-Sicherheitsrat ab 2027 diente.

Meinl-Reisinger gilt in diplomatischen Kreisen als verhandlungsgewandt.