Größte US-Airline kommt nach Wien: Neue Direktverbindung startet

Wien bekommt eine neue Direktverbindung in die USA – und dahinter steckt die größte Fluggesellschaft Amerikas.

Ab dem 6. Mai 2027 verbindet American Airlines Wien täglich mit Philadelphia – und schafft damit eine neue Direktverbindung in die USA. Zum Einsatz kommt dabei ein Airbus A321 XLR, ein Flugzeugtyp, der speziell für Langstrecken ausgelegt ist. Der A321 XLR erreicht laut Herstellerangaben eine maximale Reichweite von rund 4.700 nautischen Meilen (etwa 8.700 Kilometern) und bietet in einer typischen Zweiklassenkonfiguration Platz für etwa 180 bis 220 Passagiere.

American Airlines, die größte Fluggesellschaft der Vereinigten Staaten, nimmt mit diesem Erstflug den regulären Betrieb auf der Strecke Wien–Philadelphia auf. Der Flug hebt in Wien um 11:40 Uhr ab und landet um 15:55 Uhr Ortszeit in Philadelphia. Der Rückflug startet um 18:50 Uhr in Philadelphia und erreicht Wien am darauffolgenden Morgen um 10:05 Uhr.

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Neue US-Verbindung

Flughafen-Vorstand Julian Jäger kommentiert die neue Partnerschaft mit den Worten: „Mit American Airlines begrüßen wir die aktuell größte Fluggesellschaft der USA neu am Flughafen Wien.“ Jose A. Freig, Vize-Chef von American Airlines, erklärt dazu: „Mit dieser neuen Verbindung erhalten zugleich unsere Kundinnen und Kunden in Österreich Zugang zu einem unserer am schnellsten wachsenden US-Drehkreuze in Philadelphia.“

Über Philadelphia erhalten Reisende Zugang zu einem weitreichenden Streckennetz. Von dort aus sind mehr als 100 weitere Destinationen in Nord- und Südamerika erreichbar – sowohl für österreichische Passagiere als auch für internationale Reisende.

Wiener Tourismus profitiert

Für den Wiener Tourismus ist die neue Route ebenfalls von Bedeutung. Im Jahr 2025 stellten die USA mit 1,3 Millionen Nächtigungen den wichtigsten Fernmarkt Wiens dar. Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner betont: „Die Nonstop-Anbindung eröffnet Gästen aus dem Nordosten der USA eine hoch komfortable Reisemöglichkeit nach Wien.“

Gleichzeitig profitieren österreichische Reisende von der direkten Anbindung nicht nur an Philadelphia, sondern über das Drehkreuz auch an zahlreiche weitere amerikanische Städte.