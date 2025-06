USA zerstören „Kronjuwel“ des iranischen Atomprogramms – Eskalation

Mit Bombern und Marschflugkörpern haben US-Streitkräfte drei iranische Atomanlagen attackiert. Präsident Trump spricht von einem erfolgreichen Militärschlag gegen das Nuklearprogramm.

US-Streitkräfte haben drei iranische Atomanlagen angegriffen. Präsident Donald Trump bestätigte den Militärschlag gegen die Nukleareinrichtungen in Natanz, Isfahan und Fordow, den er als „äußerst erfolgreich“ bezeichnete. In einem Fox-News-Interview erläuterte Trump, dass auf die Anlage in Fordow sechs bunkerbrechende Bomben abgeworfen wurden, während die beiden anderen Standorte mit insgesamt 30 Tomahawk-Marschflugkörpern attackiert wurden.

Nach Angaben eines US-Regierungsvertreters kamen bei dem Angriff Bomber vom Typ B-2 zum Einsatz.

Über sein soziales Netzwerk Truth Social verkündete Trump, dass die Anlage Fordow, die er als „Kronjuwel“ des iranischen Atomprogramms bezeichnete, vollständig zerstört worden sei. „Alle unsere Flugzeuge sind sicher und kehren nach Hause zurück“, schrieb der US-Präsident und lobte die beteiligten Streitkräfte als „großartige amerikanische Krieger“.

Seine Mitteilung schloss mit der Forderung: „DER IRAN MUSS EINER BEENDIGUNG DIESES KRIEGES ZUSTIMMEN.“

Mit der Entscheidung, sich der israelischen Militärkampagne gegen den Iran anzuschließen, hat Trump die ohnehin angespannte Lage in der Region weiter verschärft. Israelische Medien berichteten, dass der Angriff vollständig mit Washington abgestimmt war. Nach dem Militärschlag führte Trump ein Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu.

Die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran dauern bereits seit mehr als einer Woche an und haben auf beiden Seiten zahlreiche Opfer gefordert.

Diplomatische Signale

Das Weiße Haus teilte mit, Washington habe Teheran über diplomatische Kanäle signalisiert, dass weder ein Regimewechsel angestrebt werde noch weitere Angriffe zu erwarten seien. Bereits am Samstag hatte die Nachrichtenagentur Reuters über Bewegungen von B-2-Bombern berichtet, was Spekulationen über einen bevorstehenden Angriff verstärkt hatte.

Diese Flugzeuge können schwere Bunkerbomben transportieren, die für einen Angriff auf die tief im Berg verborgene Anlage Fordow erforderlich sind.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim verbreitete die Erklärung eines iranischen Regierungsvertreters, der bestätigte, dass Fordow „von feindlichen Bombern“ getroffen wurde. Israel begründet seine Angriffe mit dem Ziel, den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern, während Teheran beharrt, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen und friedlichen Zwecken. Die diplomatischen Bemühungen des Westens zur Beendigung der Konflikte blieben bisher erfolglos.

Militärische Details und Bestätigung durch iranische Medien

Iranische Staatsmedien bestätigten mittlerweile die Luftangriffe auf alle drei Ziele. In Fordow sei ein Teil der Anlage „durch feindliche Luftangriffe attackiert“ worden, während in Isfahan und Kaschan „mehrere Explosionen gleichzeitig zu hören“ gewesen seien. Die Anlage Fordow gilt als Irans am stärksten geschützte Nukleareinrichtung, da sie tief unter einem Berg liegt und bisher als nahezu unangreifbar eingestuft wurde. Nach Einschätzung von Experten verfügen ausschließlich die USA mit ihren bunkerbrechenden Bomben, wie der GBU-57, über die konventionelle Fähigkeit, eine derart gesicherte Anlage zu zerstören. Die am Angriff beteiligten Tarnkappenbomber vom Typ B-2 wurden speziell für diese Art von Einsätzen konzipiert.

Opferzahlen steigen

Mehrere US-Kongressabgeordnete, darunter auch Republikaner, warnen inzwischen, dass Trump die Zustimmung des Kongresses einholen müsse, bevor er das Militär in einen Krieg gegen den Iran verwickelt. Israelische Militärvertreter berichteten am Samstag von einer neuen Serie von Angriffen auf Dutzende militärische Ziele im Nordwesten des Iran. Die israelische Offensive gegen den Iran begann am 13. Juni mit der Begründung, Teheran stehe kurz vor der Entwicklung von Atomwaffen. Obwohl Israel vermutlich selbst über Atomwaffen verfügt, hat das Land dies nie offiziell bestätigt oder dementiert.

Nach Angaben der iranischen staatlichen Agentur Nour News sind seit Beginn der Angriffe im Iran mindestens 430 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 3.500 wurden verletzt. Diese Zahlen basieren laut Agentur auf Berichten des iranischen Gesundheitsministeriums. Auf israelischer Seite wurden durch iranische Raketenangriffe 24 Zivilisten getötet. Insgesamt wurden mehr als 450 Geschosse auf Israel abgefeuert, wie das Büro des israelischen Ministerpräsidenten mitteilte. Seit Ausbruch des Konflikts wurden 1.272 Israelis verletzt, 14 davon befinden sich in kritischem Zustand.