User erfreut: WhatsApp kündet neues Update an!

Eine der neuesten Verbesserungen von WhatsApp betrifft die Möglichkeit, den Bildschirm mit anderen zu teilen. Diese Funktion, die besonders in Business-Calls häufig zum Einsatz kommt, ermöglicht es Nutzern, ihren Bildschirm mit anderen zu teilen, sodass diese sehen können, was auf dem Bildschirm des Nutzers passiert. Bisher konnte diese Funktion jedoch nur ohne Ton genutzt werden.

Das soll sich nun ändern. In der Beta-Version für Android-Smartphones wurde entdeckt, dass die Entwickler der App an einer Verbesserung der Funktion arbeiten. Künftig soll es möglich sein, nicht nur den Bildschirminhalt, sondern auch den Ton des Geräts mit anderen zu teilen. So könnten Nutzer beispielsweise während eines WhatsApp-Anrufs Videos oder Musik zeigen und gleichzeitig den Ton übertragen.

Die erweiterte Funktion zur Bildschirmfreigabe ist allerdings derzeit noch nicht in der öffentlichen Beta-Version verfügbar. Es bleibt also abzuwarten, wann genau diese Funktion für alle Nutzer verfügbar sein wird.

Die Bildschirmfreigabe ist bereits ein beliebtes Feature von WhatsApp. Mit der geplanten Erweiterung könnte sie noch praktischer werden, insbesondere für Nutzer, die die App für Business-Calls nutzen. Es bleibt spannend zu sehen, wie die Nutzer die neue Funktion annehmen werden und welche weiteren Verbesserungen der Messenger-Dienst in der Zukunft noch bereithalten wird.