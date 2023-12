Vanja auf brutale Weise ermordet, ihr Vater war an der Entführung beteiligt

Die minderjährige V.D., die nach einer siebentägigen Suche tot aufgefunden wurde, wurde auf brutale Weise erschossen, während ihre Hände und Füße gefesselt waren, erklärten heute der Innenminister und der Generalstaatsanwalt, Oliver Spasovski und Gavril Bubevski, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Bubevski sagte, dass das Mädchen nach der Entführung vor dem Gebäude, in dem sie lebte, in einen Schlafsack gesteckt und so an den Ort gebracht wurde, an dem sie getötet und begraben wurde.

Warum sich die Verdächtigen für den Mord entschieden haben, muss noch weiter geklärt werden, sagte Bubevski in Antwort auf Fragen von Journalisten.

Spasovski sagte, dass die Ermittlungen noch andauern und dass Gespräche mit allen Personen in der Schule des Minderjährigen und in Veles geführt werden, die möglicherweise zusätzliche Informationen zu diesem Doppelmord geben könnten.

„Es wurde auch eine Durchsuchung in der politischen Partei ‚Treta‘ durchgeführt, der die Verdächtigen angehörten, wo einige Informationen gefunden wurden“, sagte Spasovski.

Vater in Mord verwickelt

Der Innenminister von Nordmazedonien, Oliver Spasovski, bestätigte heute auf einer Pressekonferenz, dass das Motiv für die Entführung und den Mord an der minderjährigen V.D. Gier war und dass ein Familienmitglied als Organisator in dieses Verbrechen verwickelt war, um Geld von der Mutter zu erpressen.

Spasovski identifizierte den Vater der minderjährigen Vanja als denjenigen, der Informationen darüber preisgab, wann sie allein zu Hause sein würde.

„Das Innenministerium hat in Koordination und unter der Leitung der Staatsanwaltschaft den Fall in der vergangenen Nacht aufgeklärt und Beweise für den Mord an zwei Personen gesichert – einer Minderjährigen, die in der Nähe von Skopje begraben gefunden wurde, und einer älteren Person, die in der Nähe von Veles begraben wurde“, sagte Spasovski.

Er sagte, dass die ergriffenen Maßnahmen nicht zu den Tätern dieses abscheulichen Verbrechens geführt haben.

„Fünf Personen sind verdächtig, drei von ihnen wurden inhaftiert, eine Person befindet sich außerhalb des Landes, und der Vater des ermordeten Minderjährigen wurde vorgeführt und wird derzeit befragt“, sagte Minister Spasovski.

Spasovski sagte, dass die ältere ermordete Person in der Nähe von Veles nichts mit der ermordeten Minderjährigen zu tun hat.

„Der Hauptorganisator und Täter, der am 27. November gegen 11 Uhr die Minderjährige erschoss. Ich werde alles tun, um dieses Monster vor Gericht zu bringen, sobald es den Boden Nordmazedoniens betritt“, sagte Spasovski.

Er bestätigte, dass gestern Abend drei verdächtige Personen für den Mord an der 14-jährigen V.D. festgenommen wurden, und in der Zwischenzeit wurde ein weiterer Verdächtiger in diesem Fall festgenommen.