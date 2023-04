Vater zwingt Kinder im eiskalten Wasser zu baden

Ein Mann aus Nord-Kroatien, Vater von neun Kindern, griff zu völlig unangemessenen Bestrafungsmethoden, weil seine Kinder sich vom Unterricht fern hielten und dabei die synthetische Droge Galaxy konsumierten.



Die Polizei griff ein und fand zwei verängstigte, erfrorene und nackte Jungen in einer Badewanne voll kaltem Wasser. Der Vater hatte sie zuvor mit den Händen geschlagen und Blutergüsse am Ellbogen, am Rücken und am Kopf eines der Jungen und am Hinterkopf und an den Hüften des anderen verursacht. Anschließend zwang er sie, sich auszuziehen und nackt in der Wanne zu sitzen. Gleichzeitig drehte er das kalte Wasser auf und weigerte sich, die Heizung einzuschalten. Dann öffnete er das Badezimmerfenster weit. „Ihr werdet die ganze Nacht in der Wanne sitzen“, sagte er den weinenden und zitternden Kindern.



Zu einem bestimmten Zeitpunkt kehrte ihre minderjährige Schwester nach Hause zurück und erlebte den Terror ihres Vaters. Angeblich weigerte er sich zunächst, sie ins Haus zu lassen, schlug sie dann mit der Hand auf den Kopf, spuckte ihr ins Gesicht und sagte ihr schließlich, sie solle nicht nach Hause zurückkehren, da er ihre Haare abschneiden würde. Sie rief die Polizei. Die Polizei beendete die schrecklichen Szenen und verhaftete den Mann.



Das Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren Haft, von denen er jedoch nur acht Monate absitzen wird, gefolgt von einer dreijährigen Bewährungsstrafe. Das bedeutet, dass er im Falle einer erneuten Straftat während dieser drei Jahre ins Gefängnis gehen muss, um die verbleibende Strafe von 16 Monaten abzusitzen. Das Gericht ordnete eine Schutzaufsicht an, die bis zum Ende der Überprüfungsfrist dauern kann, sowie eine Maßnahme zur obligatorischen psychosozialen Behandlung.



Er wurde jedoch von der Zahlung der Gerichtskosten und des Pflichtverteidigers befreit. „Es tut mir leid wegen allem und ich verspreche, dass ich mich in Zukunft nicht mehr so gegenüber meinen Kindern verhalten werde. Meine Söhne haben vor meiner Ankunft zuvor die Droge Galaxy konsumiert. Sie waren blass. Die Kinder gehen nicht regelmäßig zur Schule, sagte mir ihre Lehrerin an diesem Tag. Diese Dinge teilte ich meiner unehelichen Frau mit, weil sie sich nicht um die Kinder kümmert. Meine Tochter ist nie zu Hause und alle drei Kinder rauchen“, erklärte der verurteilte Mann.



Das Gericht berücksichtigte bei der Festlegung der Strafe seine frühere Unbestraftheit, das Geständnis der Straftat, das ausgedrückte Bedauern und das Versprechen, keine ähnlichen Straftaten mehr zu begehen. Als erschwerenden Umstand wurde jedoch berücksichtigt, dass er eine sehr hohe kriminelle Absicht und Hartnäckigkeit bei der Begehung von Straftaten gegen seine eigenen minderjährigen Kinder gezeigt hatte.