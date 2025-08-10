Verlassenes Dorf in Istrien: Immobilien-Schatz sucht neuen Besitzer

Zwischen Weinbergen und Wäldern Istriens wartet ein verborgenes Juwel auf seinen neuen Besitzer – ein komplettes Dorf mit 20 Hektar Land steht zum Verkauf.

Inmitten der unberührten Natur Istriens verbirgt sich ein Schatz, der nun zum Verkauf steht: Ein ganzes Dorf, das auf einen neuen Besitzer wartet. Was zunächst wie eine kuriose Anzeige der Immobilienagentur Alea erschien, entpuppte sich bei näherer Betrachtung als außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit. Während in Italien der Verkauf ganzer Ortschaften zu Symbolpreisen keine Seltenheit ist, stellt dieses Angebot für Kroatien eine Rarität dar.

Die Reise zum verlassenen Dorf führt vom Ucka-Tunnel Richtung Labin, durch das malerische Boljunsko Polje bis zum beeindruckenden Schloss Belaj. Dieses von gepflegten Weinbergen umgebene Anwesen erinnert an toskanische Landschaften und dient als Wegweiser zum nur wenige Minuten entfernten Dorf. Über einen Schotterweg gelangt man zu den seit mehr als einem Jahrzehnt verlassenen Steingebäuden, die trotz ihres Alters über Stromanschluss verfügen und Wasser vor dem Hauptgebäude bieten – wichtige Voraussetzungen für künftige Bauvorhaben.

📍 Ort des Geschehens

Silvija Rejec, Direktorin der vermittelnden Agentur, führt Interessenten persönlich zu dem schwer auffindbaren Ort zwischen Schloss Belaj und dem Dorf Paz. Die seit 2007 am kroatischen Markt aktive Agentur Alea mit Sitz in Labin hat sich auf exklusive Immobilien in Istrien spezialisiert und bietet neben der Vermittlung auch umfassende rechtliche Beratung beim Immobilienkauf. Der Besuch gleicht einer Zeitreise: Ohne den modernen Stromanschluss wäre kaum zu bestimmen, aus welchem Jahrhundert die Steinhäuser stammen. Das Dorf Grzini erstreckt sich über beachtliche 20 Hektar, wovon 1.200 Quadratmeter als Bauland ausgewiesen sind. Der Rest bietet sich für landwirtschaftliche Nutzung an, umgeben von Wiesen, Wäldern und Weinbergen.

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten

„Hier bietet sich eine einzigartige Gelegenheit für die Entwicklung eines luxuriösen Landguts oder mehrerer Villen, aber auch für Projekte wie Agrotourismus, Ökodörfer oder Glamping (Luxus-Camping)“, erklärt Rejec während der Besichtigung des prächtigen Anwesens. Sie betont, dass der Standort ideal für Menschen sei, die dem städtischen Trubel entfliehen und ihre private Oase schaffen möchten. „Solche Objekte findet man kaum noch auf dem Markt“, fügt sie hinzu. Die aus traditionellem istrischen Stein errichteten Ruinen erzählen Geschichten vergangener Zeiten und bieten authentisches Flair für Liebhaber von Ruhe und Naturnähe, ohne auf die Anbindung an kulturelle Zentren verzichten zu müssen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Nähe zur Küste – zum Hafen Plomin sind es lediglich 15 Autominuten. Laut Rejec liegt ein besonderes Potenzial in der Möglichkeit, Weinreben anzubauen oder die in Istrien zunehmend beliebte Pferdezucht zu betreiben. Die idyllische Vision bekommt allerdings einen realistischen Preisrahmen: 850.000 Euro werden für das Dorf veranschlagt, was etwa vier Euro pro Quadratmeter entspricht.

Marktentwicklung Istrien

Die Preisentwicklung auf dem istrischen Immobilienmarkt hat nach der Pandemie eine interessante Dynamik erfahren. „Unsere Käufer kommen hauptsächlich aus Deutschland, und nach Corona wurde regelrecht um Objekte gerissen. Die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich, was die Preise in die Höhe trieb“, erläutert Rejec. „Allerdings hat sich der Markt im vergangenen Jahr verlangsamt, und meiner Einschätzung nach sollten wir einen leichten Preisrückgang erwarten.“ Diese Entwicklung wird durch die zahlreichen Neubauprojekte verstärkt, die während des Booms oft kreditfinanziert entstanden und deren Eigentümer nun aufgrund der Marktberuhigung zu Preiskorrekturen gezwungen sind.

Denn letztlich regiert auch hier das unerbittliche Gesetz von Angebot und Nachfrage.