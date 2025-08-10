Kein Durchatmen: Hochsommer dreht nochmal richtig auf

Die Hitzewelle nimmt kein Ende – der Hochsommer zeigt sich von seiner intensivsten Seite. Ab Mittwoch droht sogar eine weitere Verschärfung der Lage.

Die sommerliche Hitze setzt sich in der nächsten Woche unvermindert fort. Mit nahezu wolkenfreiem Himmel und anhaltend warmen Temperaturen ist laut Prognose der Geosphere Austria vom Sonntag zu rechnen. Ab Mittwoch intensiviert sich die Hitzewelle noch einmal deutlich, wobei das Thermometer örtlich auf bis zu 36 Grad klettern kann.

Die Meteorologen weisen jedoch darauf hin, dass vereinzelt auch mit Niederschlägen in Form von Schauern und Gewittern gerechnet werden muss. Besonders ab Donnerstag sind kurze Gewitter möglich.

Die prognostizierten Temperaturen bewegen sich im Bereich der bisherigen Rekordwerte für den August. Zwar sind 36 Grad in Österreich selten, doch wurden solche Werte in den vergangenen Jahren bei ähnlichen Hitzewellen bereits erreicht. Die aktuellen Prognosen werden sowohl von der Geosphere Austria als auch von anderen meteorologischen Diensten bestätigt.

