Hohe Temperaturen: Extreme Hitzewelle rollt über Österreich!

Sonnenschein, Hitze und nur vereinzelte Gewitter – Österreich steht vor einer stabilen Hochsommerwoche mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Die Hochdruckgebiete INES und JULIA dominieren.

Die Hochdruckgebiete INES über Osteuropa und das vom Atlantik heranziehende Hoch JULIA sorgen in den nächsten Tagen für überwiegend stabiles und zunehmend heißes Wetter in Österreich. Der Freitag präsentiert sich mit strahlendem Hochsommerwetter, wobei der Himmel vielerorts wolkenlos bleibt. Morgendliche Nebelfelder an Gewässern oder verbliebene Wolken in den inneralpinen Tälern verschwinden schnell, und selbst über den Gebirgszügen bleiben die vereinzelten Quellwolken ungefährlich. Bei leichtem bis mäßigem Ostwind erreichen die Temperaturen Werte zwischen 27 und 33 Grad.

Die sommerliche Hitze und der überwiegende Sonnenschein setzen sich am Samstag fort. Ab Mittag entwickeln sich über den Bergregionen Quellwolken, aus denen sich später vom Tiroler Alpenhauptkamm über die Tauernregion bis in die Steiermark vereinzelte Gewitter bilden können. Diese treten zwar nicht flächendeckend auf, können jedoch lokal erhebliche Niederschlagsmengen in kurzer Zeit bringen. Abgesehen von Gewitterböen bleibt der Wind schwach. Die Thermometer zeigen Höchstwerte von 29 bis 35 Grad.

Nach Angaben der ZAMG zeigten österreichische Wetterstationen bereits am Donnerstag Spitzenwerte: In Wien-Hohe Warte wurden 34,2 Grad gemessen, in St. Pölten 33,8 Grad und in Graz 32,7 Grad. Die Station Bad Radkersburg verzeichnete mit 35,1 Grad den landesweiten Höchstwert der Woche. Diese Werte bestätigen den beginnenden Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle, die sich über das gesamte Bundesgebiet ausbreitet.

Gewitter im Bergland

Auch der Sonntag zeigt sich hochsommerlich, allerdings müssen entlang des Alpenhauptkamms und im südlichen Bergland vermehrt Gewitter einkalkuliert werden. Auch im Waldviertel nimmt die Wahrscheinlichkeit für Gewitter etwas zu. Im Gegensatz dazu genießen der Donauraum, das östliche Flachland und die südlichen Beckenlandschaften weiterhin meist ungetrübten Sonnenschein. An der Alpennordseite und im Osten weht mäßiger West- bis Nordwestwind. Mit Temperaturen zwischen 28 und 35 Grad bleibt es heiß.

Der Montag bringt erneut viel Sonnenschein. Anfangs ziehen besonders im Osten einige Wolkenfelder durch, Niederschlag bleibt dort jedoch aus. Im Bergland bilden sich Quellwolken, die am Nachmittag von den Tauern bis ins Obere Murtal vereinzelte Schauer oder Gewitter hervorbringen können. Der Wind dreht auf Nordost und weht schwach bis mäßig, im westlichen Donauraum lebhaft. Die Temperaturen gehen vorübergehend leicht zurück und erreichen von Nord nach Süd zwischen 27 und 33 Grad.

Hoch JULIA übernimmt

In der Nacht von Sonntag auf Montag streift eine schwache Kaltfront eines Skandinavientiefs den Osten Österreichs und verursacht hauptsächlich im Berg- und Hügelland vereinzelte Schauer oder Gewitter. Laut UWZ (Unwetterzentrale)-Experte übernimmt zu Wochenbeginn das Hoch JULIA die Wetterlage und verlagert sich vom Atlantik über Deutschland in Richtung Osteuropa.

Die vorwiegend stabile und heiße Wetterphase dauert somit an, lediglich im Bergland bleibt die Gewitterneigung etwas erhöht. Meteorologen erwarten, dass die 35-Grad-Marke vor allem in den östlichen Landesteilen und im Wiener Becken mehrfach überschritten wird. In Wien und dem nördlichen Burgenland sind Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad möglich.