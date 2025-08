Bis zu 33 Grad: Hitzewelle rollt auf Österreich zu!

Österreich erlebt eine Wetterwoche der Extreme – von Regenschauern bis zur 33-Grad-Marke. Der Sommer zeigt sich zunächst launisch, bevor die Hitze zurückkehrt.

In Österreich steht eine Wetterwoche mit deutlichen Kontrasten bevor. Die kommenden Tage bringen sowohl Regenphasen als auch hochsommerliche Temperaturen ins Land.

Der Montag präsentiert sich mit einer klaren geografischen Teilung: Die südlichen und östlichen Landesteile – besonders Kärnten – erleben nach morgendlicher Nebelauflösung wiederholt sonnige Abschnitte. Im westlichen Österreich dominiert hingegen Bewölkung. Die Region zwischen Vorarlberg, Niederösterreich und der Steiermark muss vor allem nachmittags mit Niederschlägen rechnen. Besonders betroffen ist der Abschnitt von Innsbruck bis Mariazell. Gegen Abend erreicht der Regen auch den Osten, während in Vorarlberg die Wolken auflockern. Aus westlicher Richtung weht teils kräftiger Wind. Die Temperaturen erreichen tagsüber je nach Region 17 bis 26 Grad, in 2000 Metern Höhe werden mittags 7 bis 13 Grad verzeichnet.

Sonnige Aussichten

Ein Zwischenhoch sorgt am Dienstag für wettertechnische Beruhigung und überwiegend sonnige Verhältnisse. Die Temperaturen steigen österreichweit auf sommerliche 21 bis 29 Grad. Erst zum Abend ziehen vorübergehend dichtere Wolkenfelder auf, der Wind bleibt tagsüber meist schwach. Die Bergregionen verzeichnen in 2000 Metern Höhe angenehme 15 Grad. Am Abend nähert sich von Deutschland und Tschechien eine Kaltfront, die in der Nacht zum Mittwoch stellenweise Regenschauer und vereinzelt Gewitter mit sich bringt. Gleichzeitig nimmt der Wind aus West bis Nordwest deutlich zu.

Der Mittwochmorgen beginnt mit Restwolken und lokalen Nebelfeldern, besonders im Süden Österreichs. Diese verschwinden jedoch rasch. Der Tag verläuft in den meisten Landesteilen niederschlagsfrei. Lediglich in Osttirol und Kärnten können am Nachmittag vereinzelte leichte Regenschauer auftreten. Die Thermometer zeigen Werte zwischen 19 und 26 Grad. In den östlichen Landesteilen hält sich der Wind bis in den Nachmittag.

Sommerliche Hitze

Am Donnerstag setzt sich Hochdruckeinfluss durch. Sonnenschein bestimmt das Wetterbild in ganz Österreich. Nur vereinzelt zeigen sich Wolkenfelder, morgens können an der Alpensüdseite – etwa in Kärnten oder Teilen der Steiermark – noch Nebelbänke liegen. Die Temperaturen klettern auf 23 bis 29 Grad, in Tirol sind lokal sogar Werte um die 30-Grad-Marke möglich.

Zum Ende der Woche wird es richtig heiß. Die Sonne scheint in fast allen Regionen des Landes. Die Temperaturen erreichen 26 bis 33 Grad.

In den Alpen können sich am Nachmittag vereinzelt Wärmegewitter entwickeln.

Die GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) bestätigt die Prognose für die kommende Woche: Ab Wochenmitte dominiert überwiegend sonniges Wetter, wobei die Hitzewelle bis Mitte August anhalten kann. Mit einer stabilen Hochdruckzone sind ab dem 7. August sogar Temperaturen zwischen 28 und 34 Grad möglich. Die Frühtemperaturen bewegen sich dabei zwischen 9 und 17 Grad. Im Osten frischt der Wind mäßig aus Südost auf, bleibt jedoch meist schwach. In der zunehmend schwülen Luftmasse sind trotz der Hitze kurze Schauer und lokale Wärmegewitter nicht ausgeschlossen.