Kroatien-Urlauber aufgepasst: Gefährliche Unwetterfront, 15 Grad Absturz und Hagel-Chaos

Nach wochenlanger Hitze droht Kroatien ein dramatischer Wetterumschwung. Unwetter, Starkregen und ein Temperatursturz von bis zu 15 Grad stehen bevor.

Kroatien steht vor einem markanten Wetterumschwung am Wochenende. Der kroatische Wetter- und Hydrologiedienst (DHMZ) warnt vor erheblichen meteorologischen Veränderungen, darunter intensive Unwetter, starke Niederschläge, Hagelschlag, kräftige Windböen und einen deutlichen Temperatursturz. Meteorologen bezeichnen diese Entwicklung als entscheidende Zäsur im bisherigen Sommerwetterverlauf. Ein Höhenzyklon wird ab Samstag, 26. Juli, über dem Land erwartet und bringt instabile Luftmassen mit hoher Feuchtigkeit. Parallel dazu verläuft ein Tiefdruckgebiet entlang der Adriaküste, dessen Fronten sich ab Sonntag in östliche Richtung verlagern.

Landesweit müssen die Bewohner mit Niederschlägen, Gewittern und lokalen Unwettern rechnen. In bestimmten Regionen drohen kurzzeitig heftige Regengüsse, die besonders in urbanen Gebieten, Bergregionen und an der nördlichen Adria zu plötzlichen Überflutungen führen können. Auch Hagel, stürmische Böen und Wasserhosen über dem Meer sind nicht auszuschließen. Die intensivsten Niederschläge werden voraussichtlich vom späten Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags auftreten, wenn der Zyklon durchzieht. In dieser Phase beginnt auch ein spürbarer Temperaturabfall – regional um bis zu 15 Grad.

Zweite Unwetterfront

Die vorübergehende Wetterberuhigung am Sonntagabend wird nur von kurzer Dauer sein. Bereits in den frühen Morgenstunden des Montags, 28. Juli, kündigt sich eine weitere Schlechtwetterperiode an. Über Italien formiert sich ein neues Tiefdruckgebiet, das sich über Nacht in Richtung Kroatien ausbreitet. Diese zweite Wetterstörung bringt erneut starke Regenfälle und Unwetter, besonders entlang der Küstenregionen, mit möglicher wiederholter Gewittertätigkeit. Die stärksten Niederschläge werden in der Nacht von Montag auf Dienstag erwartet, wobei diesmal auch das Landesinnere von intensiveren Regenfällen betroffen sein könnte.

Kleinere Wasserläufe könnten auf die plötzlichen Niederschläge rasch mit Pegelanstiegen reagieren, was das Risiko von Sturzfluten und örtlichen Überschwemmungen erhöht. In Siedlungsgebieten könnten die Entwässerungssysteme durch die hohen Regenmengen in kurzen Zeiträumen überlastet werden, was die Gefahr urbaner Überflutungen verstärkt. Für Dienstag wird eine signifikante Zunahme der Windgeschwindigkeiten prognostiziert. Im Binnenland werden mäßige bis starke Nord- und Nordostwinde erwartet, während an der Küste kräftige Bora- und Tramontana-Winde (kalte Fallwinde an der Adriaküste) auftreten dürften. Bis zum Dienstagabend sollte sich die Wetterlage allmählich stabilisieren.

Behördliche Warnungen

Obwohl viele Einwohner die kühleren Temperaturen begrüßen dürften, appellieren DHMZ und Katastrophenschutz an die Bevölkerung, die ausgegebenen Warnungen ernst zu nehmen. Lokale Unwetter und Starkregen können sich rasch entwickeln und innerhalb kurzer Zeit gefährliche Situationen hervorrufen. Die Bevölkerung wird nachdrücklich gebeten, aktuelle Wettervorhersagen und offizielle Updates auf meteo.hr zu verfolgen und ihre Aktivitäten entsprechend anzupassen. Die Behörden raten zudem, den Anweisungen der lokalen Rettungsdienste aufmerksam zu folgen.

Die Wasserstände der großen kroatischen Flüsse sind derzeit niedrig und dürften keine größeren Probleme verursachen. Diese Situation könnte sich jedoch ändern, falls starke Regenfälle in den flussaufwärts gelegenen Gebieten Sloweniens oder Österreichs niedergehen – insbesondere in den Einzugsgebieten von Save, Mur und Drau.

Besondere Gefahr für Urlaubsregionen

Für die beliebten Urlaubsorte an der kroatischen Adriaküste, insbesondere in Istrien und der Kvarner-Bucht, prognostizieren Meteorologen besonders heftige Wetterereignisse. Aktuelle Wettermodelle zeigen die Gefahr orkanartiger Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h sowie großkörnigen Hagel und Starkregen. Die genaue Betroffenheit einzelner Städte lässt sich aufgrund der unvorhersehbaren Zugbahnen der Gewitter schwer präzise vorhersagen.

Die touristische Infrastruktur an der kroatischen Küste ist grundsätzlich auf sommerliche Wetterextreme eingestellt, dennoch könnten die angekündigten Unwetter zu erheblichen kurzfristigen Einschränkungen führen. Besonders in den urbanen Küstenzentren besteht bei den erwarteten Regenmengen die Gefahr von lokalen Überschwemmungen durch überlastete Entwässerungssysteme. Touristen wird dringend empfohlen, die aktuellen Warnhinweise der lokalen Behörden zu beachten und sich regelmäßig über die Wetterentwicklung zu informieren.

