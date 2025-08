15-Jährige ging mit vollem Magen schwimmen und stirbt

Nach dem letzten Bissen direkt ins Meer – für die 15-jährige Lucy wurde diese Entscheidung zum Verhängnis. Der Badetag in England endete in einer Tragödie.

Ein Badetag mit fatalen Folgen: Die 15-jährige Lucy R. aus England kam bei einem Badeunfall ums Leben, nachdem sie kurz nach einer üppigen Mahlzeit ins Meer gegangen war. Der Vorfall ereignete sich am Strand von Cleethorpes in Lincolnshire, wo das Mädchen mit ihrer Mutter und einer Freundin den Tag verbrachte. Unmittelbar nach dem Verzehr von Pizza und Pommes entschied sich Lucy für einen letzten Schwimmgang vor der Heimreise – trotz der mütterlichen Warnung, nach dem Essen zu warten.

Die beiden Jugendlichen, beide keine routinierten Schwimmerinnen, gerieten rasch in Schwierigkeiten, als die Strömung sie in tieferes Wasser zog. Während Lucys Begleiterin sich in Sicherheit bringen konnte, geriet die 15-Jährige in einen Zustand der Angst. In dieser Stresssituation musste sie sich übergeben – vermutlich als Reaktion auf die körperliche Belastung nach der Nahrungsaufnahme. Das Mädchen aspirierte dabei Erbrochenes, was zu einem sofortigen Atemstillstand führte und sie bewusstlos werden ließ.

Medizinische Experten warnen regelmäßig vor den Gefahren des Schwimmens unmittelbar nach dem Essen. Die Verdauung beansprucht körperliche Ressourcen, wodurch weniger Energie für körperliche Anstrengungen zur Verfügung steht. Bei plötzlicher physischer Belastung im Wasser kann es zu Übelkeit und Erbrechen kommen – besonders in Stresssituationen wie einer starken Strömung.

Dramatische Rettungsaktion

Ein umfangreicher Rettungseinsatz wurde umgehend eingeleitet. Einsatzkräfte der Polizei, Küstenwache, Rettungsschwimmer sowie ein Hubschrauber suchten das Gewässer ab. Nach etwa drei Stunden wurde Lucy leblos im Wasser treibend entdeckt – rund 600 Meter vom Ufer entfernt.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche vor Ort und eines Lufttransports ins Krankenhaus konnten die Rettungskräfte nichts mehr für das Mädchen tun. Die Ärzte konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Der Obduktionsbericht bestätigte später Asphyxie – Ersticken durch eingeatmetes Erbrochenes – als Todesursache. Gerichtsmediziner Paul Smith klassifizierte den Vorfall in seinem Bericht als tragischen Unglücksfall.

Cleethorpes Beach ist ein beliebter Badeort an der englischen Ostküste. Die örtlichen Behörden empfehlen Badegästen, mindestens eine Stunde nach größeren Mahlzeiten zu warten, bevor sie ins Wasser gehen – besonders bei körperlich schwächeren Schwimmern und in Bereichen mit stärkeren Strömungen.