Warum Flugbegleiter beim Boarding an der Tür stehen

Das freundliche Lächeln der Flugbegleiter beim Boarding verbirgt mehr als nur Gastfreundschaft – hinter der Begrüßung steckt ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem.

Wer an Bord eines Flugzeugs geht, wird stets von freundlich lächelnden Flugbegleitern empfangen. Diese Begrüßung an der Kabinentür ist für viele Reisende eine Selbständlichkeit. Doch hinter dem scheinbar einfachen Willkommensgruß verbergen sich mehrere durchdachte Strategien, die den wenigsten Passagieren bewusst sind.

Die Positionierung der Crew-Mitglieder am Eingang dient zwar offensichtlich dem Service – sie heißen Gäste willkommen und helfen bei der Platzsuche. Allerdings spielen dabei auch konkrete Sicherheitsaspekte eine entscheidende Rolle. Bei einem plötzlichen Notfall während des Boardingvorgangs kann das Kabinenpersonal sofort auf Anweisungen aus dem Cockpit reagieren. Aus diesem Grund ist es ein fester Bestandteil der Sicherheitsvorschriften, dass an sämtlichen Ein- und Ausgängen des Flugzeugs Crew-Mitglieder postiert sind, bis alle Passagiere an Bord sind. Dies geht aus Informationen des Reiseportals „Travelbook“ hervor.

⇢ Ryanair-Schock: Kaffee-Verbot lässt Passagiere kochen



Passagierbewertung

Ein weiterer, weniger offensichtlicher Aspekt dieser Positionierung betrifft die Passagierbewertung. Die Begrüßungssituation ermöglicht es dem Kabinenpersonal, jeden einzelnen Fluggast genau zu mustern und einzuschätzen. Dabei achten sie besonders auf Anzeichen von Aggressivität, Alkohol- oder Drogenkonsum sowie gesundheitliche Probleme, um potenzielle Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Gleichzeitig sucht die Crew aber auch nach Reisenden, die im Ernstfall unterstützend wirken könnten. Dabei spielen Faktoren wie Sprachkenntnisse, körperliche Fitness und der allgemeine Eindruck eine wichtige Rolle. Das Kabinenpersonal prüft dabei gezielt, ob Passagiere die notwendigen Sprachkenntnisse besitzen, um im Notfall Anweisungen zu verstehen. Besonders athletisch wirkende Personen werden bevorzugt in der Nähe von Notausgängen platziert, damit sie bei einer eventuellen Evakuierung aktiv mithelfen können.

Handgepäck-Kontrolle

Zusätzlich zur Passagierbewertung führt das Kabinenpersonal während des Begrüßungsprozesses eine diskrete Kontrolle des Handgepäcks durch. Dabei überprüfen sie nicht nur die Größe der mitgeführten Taschen und Koffer, sondern achten auch auf auffällige oder möglicherweise unerlaubte Gegenstände. Diese mehrstufige Sicherheitskontrolle ergänzt die bereits am Boden durchgeführten Checks und sorgt für einen zusätzlichen Schutzfaktor an Bord.