Nationalistische Parolen und Ustascha-Rufe überschatten den Saisonauftakt in Split. Das Spiel gegen Istra 1961 wurde später wegen Unwetters unterbrochen.

Von den Tribünen des Stadions in Split hallten am ersten Spieltag der kroatischen Fußballmeisterschaft wieder einmal Hassgesänge. Beim Duell zwischen Hajduk Split und Istra 1961 sorgten die Heimfans mit nationalistischen Parolen für negative Schlagzeilen in den kroatischen Medien.

Besonders für Aufsehen sorgten dabei die Ustascha-Rufe (kroatische Faschisten-Bewegung) wie „Za dom spremni“ und „Ajmo ustase“ sowie Schmähgesänge gegen Serbien. „Regen fällt, Regen fällt, Serbien geht unter, Wind weht, Wind weht, Kroatien breitet sich aus“, skandierten die Anhänger von den Rängen.

Der kroatische Fußballverband (HNS) hat bereits mehrfach Strafen gegen Hajduk Split verhängt wegen ähnlicher Vorfälle in der Vergangenheit. Diskriminierende Gesänge und extremistische Symbole sind laut UEFA-Regularien und nationalen Bestimmungen streng untersagt und können zu Geldstrafen oder Geisterspielen führen.

Spielunterbrechung

Die Partie selbst musste aufgrund der widrigen Wetterbedingungen unterbrochen werden. Starke Regenfälle führten zu einem Stromausfall im Stadion. Zum Zeitpunkt des Abbruchs stand es nach der ersten Halbzeit noch torlos 0:0.

Das Stadion Poljud war bereits in der Vergangenheit schauplatz ähnlicher Vorfälle. Die ultrakonservative Fangruppe „Torcida Split“ sorgt regelmäßig mit extremistischen Äußerungen für internationale Kritik. Solche Zwischenfälle überschatten immer wieder die sportlichen Leistungen des traditionsreichen Vereins aus der dalmatinischen Küstenstadt.