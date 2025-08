Orthodoxe feiern Blaga Marija: Das müssen Frauen tun, damit sich ihr Wunsch erfüllt

Blaga Mara – eine besondere Heilige in der serbischen Tradition. In der serbischen Volksfrömmigkeit nimmt die „Sanfte Mara“, kirchlich als Maria Magdalena bekannt, einen besonderen Platz ein. Neben der Feurigen Maria und der Heiligen Petka wird sie von gläubigen Serben besonders verehrt.

Nach altem Volksglauben stehen vor allem jene Frauen unter ihrem besonderen Schutz, die ein tugendhaftes Leben führen und sich den traditionellen Werten von Haus und Familie verpflichtet fühlen. Wer heute eine Kirche besucht, eine Kerze entzündet und aufrichtig zu dieser Heiligen betet, dem soll die Sanfte Mara jeden Wunsch erfüllen.

Heilige Myrrhenträgerin

Die Heiligenviten beschreiben Maria Magdalena als „Myrrhenträgerin und Apostelgleiche“. Sie stammte aus dem Bergland Syriens, aus der Gegend um Magdala, woher auch ihr Beiname rührt. Obwohl sie in jungen Jahren als Sünderin galt, befreite Jesus sie von ihren Verfehlungen. Fortan wurde sie seine treue Schülerin, folgte seinen Lehren und stand gemeinsam mit der Gottesmutter trauernd unter dem Kreuz auf Golgatha.

Unterschiedliche Traditionen in der orthodoxen Welt

Die serbisch-orthodoxe Verehrung der Blaga Marija unterscheidet sich deutlich von anderen orthodoxen Traditionen. Während in der westlichen christlichen Überlieferung Maria Magdalena oft mit einem sündhaften Vorleben in Verbindung gebracht wird, fehlt diese Assoziation in der serbischen Volksfrömmigkeit völlig. Hier gilt sie ausschließlich als Apostelgleiche und Trösterin, deren Name „Blaga“ ihre Eigenschaften als gütige Beschützerin betont.

Besonders interessant ist ihre Rolle als Gegenpol zu den „feurigen“ Heiligen wie Sveti Ilija und Sveta Ognjena Marija, die traditionell mit Hitze und Dürre assoziiert werden. In ländlichen serbischen Gemeinden wird Blaga Marija bis heute um Regen und Heilung angerufen, wodurch sie als heilende, lebensspendende Kraft verehrt wird. Diese Naturrituale zeigen, wie tief verwurzelt die Verehrung der Sanften Mara in der serbischen Volkstradition ist.