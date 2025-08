Horror-Urlaub: Hai attackiert schwangere Frau

Dramatischer Zwischenfall im Karibik-Urlaub: Die 39-jährige italienische Sportjournalistin Eleonora Boi wurde während eines Badeausflugs in Puerto Rico von einem Hai attackiert. Die schwangere Ehefrau des früheren NBA-Basketballers (nordamerikanische Profiliga) Danilo Gallinari erlitt dabei eine Bissverletzung am Bein.

Der Angriff ereignete sich an einem stark frequentierten Strandabschnitt in Carolina, woraufhin die Verletzte umgehend in eine Klinik nach San Juan transportiert und einer Notoperation unterzogen wurde.

Nach dem schockierenden Vorfall meldete sich Boi via Instagram aus dem Krankenhaus zu Wort. „Es war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passieren könnte – an einem überfüllten Strand, ganz nah am Ufer.“ Die medizinische Untersuchung ergab Bisswunden am Oberschenkel, doch der chirurgische Eingriff verlief erfolgreich. Die werdende Mutter konnte beruhigende Nachrichten übermitteln: „Mir und dem Baby geht es gut.“

Seltene Zwischenfälle in der Region

Hai-Angriffe in puerto-ricanischen Gewässern sind äußerst selten und kommen durchschnittlich nur alle fünf bis zehn Jahre vor. Die letzte dokumentierte Attacke ereignete sich 2017 in der nordöstlichen Küstenregion. Marine Biologen führen die geringe Anzahl von Zwischenfällen auf die überwiegend friedlichen Haiarten zurück, die in der Karibik heimisch sind.

Experten vermuten, dass der jüngste Angriff eventuell auf einen Bullenhai zurückgehen könnte – eine aggressive Art, die gelegentlich in flacheren Küstengewässern auftaucht. Diese Spezies ist für etwa 80 Prozent der weltweiten Hai-Attacken in Strandnähe verantwortlich.

Junge Familie

Für Boi und den 2,08 Meter großen Ex-Profi Gallinari ist es bereits das dritte Kind – das Paar hat bereits eine vierjährige Tochter und einen zweijährigen Sohn.

Behördliche Untersuchung

Die zuständigen Behörden Puerto Ricos gehen nach Angaben des Umweltministeriums ebenfalls von einer Hai-Attacke aus. Für eine endgültige Bestätigung seien jedoch weitere Untersuchungen erforderlich. Fachleute weisen darauf hin, dass die Charakteristik der Bissspuren auf einen Hai hindeutet.

Das puerto-ricanische Ministerium für natürliche Ressourcen hat bereits zusätzliche Überwachungsmaßnahmen für die betroffenen Küstenabschnitte angekündigt. Sicherheitskräfte patrouillieren verstärkt entlang der beliebten Touristenstrände zwischen Carolina und Isla Verde.

Gallinari blickt auf eine bewegte NBA-Laufbahn zurück, in der er für insgesamt neun verschiedene Teams auflief, darunter die New York Knicks, Denver Nuggets und Boston Celtics.

Im Trikot der italienischen Nationalmannschaft absolvierte er 28 Länderspiele für die „Squadra Azzurra“ (italienische Nationalmannschaft).