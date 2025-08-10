Flucht nach Kopfstoß-Attacke – Polizei schnappt jungen Täter

Mitten in der Innsbrucker Nacht eskalierte ein Konflikt brutal: Ein 18-Jähriger verpasste seinem Kontrahenten einen Kopfstoß und flüchtete – doch nicht weit genug.

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich in Innsbruck ein gewaltsamer Zwischenfall. Gegen 01.20 Uhr versetzte ein 18-jähriger Österreicher einem 21-Jährigen auf offener Straße einen Kopfstoß direkt auf die Nase. Nach der Attacke ergriff der Angreifer sofort die Flucht.

📍 Ort des Geschehens

Das Opfer musste vom Rettungsdienst an Ort und Stelle versorgt werden. Die ersten medizinischen Untersuchungen ergaben mindestens einen Nasenbeinbruch. Ob der junge Mann weitere Gesichtsverletzungen davongetragen hat, steht derzeit noch nicht fest.

Schnelle Festnahme

Einsatzkräfte der Polizei trafen rasch am Tatort ein. Aufgrund einer präzisen Personenbeschreibung gelang es mehreren Streifenwagen kurze Zeit später, den mutmaßlichen Täter zu stellen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 18-Jährige wird wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.