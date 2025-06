Vermummte sprengen Supermarkt-Bankomat in die Luft

Mit einem lauten Knall endete die Nachtruhe in Wien-Donaustadt. Vermummte Täter sprengten einen Geldautomaten im Supermarkt und verschwanden unerkannt in der Dunkelheit.

In der Nacht kam es in Wien-Donaustadt zu einem Einbruch mit Sprengung. Zwei vermummte Personen drangen gewaltsam in einen Supermarkt ein und sprengten dort einen Geldautomaten. Der laute Knall weckte gegen 3:45 Uhr zahlreiche Bewohner der Umgebung, die daraufhin die Polizei alarmierten.

Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten erhebliche Beschädigungen im Eingangsbereich des Geschäfts feststellen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatten die Unbekannten zunächst die Glasschiebetür des Marktes zerstört, um sich Zugang zu verschaffen. Im Inneren brachten sie dann einen Sprengsatz am Bankomaten zur Detonation.

Flucht der Täter

Nach der Tat flüchteten die Verdächtigen vom Tatort – vermutlich auf einem Zweirad. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Ob sie bei ihrem nächtlichen Coup Bargeld erbeuten konnten, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der aktuelle Vorfall in der Anton-Sattler-Gasse reiht sich in eine beunruhigende Serie ein. Laut Polizeiangaben wurden in Wien-Donaustadt innerhalb weniger Tage bereits vier Bankomaten gesprengt. Die Ermittler erkennen dabei ein Muster: Die Täter dringen gewaltsam in Geschäftsräume ein, sprengen gezielt die Geldautomaten und flüchten anschließend auf Motorrädern oder Mopeds.

📍 Ort des Geschehens

Serie von Bankomatsprengungen

Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den aktuellen Fällen und geht von einem organisierten Vorgehen aus. Trotz verstärkter Präsenz und intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bisher nicht identifiziert werden. Die Höhe der Beute bei den bisherigen Sprengungen ist noch unklar.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei jeder Polizeidienststelle oder direkt beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 31310 DW 33800 zu melden. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

Die Ermittlungsbehörden setzen alle verfügbaren Ressourcen ein, um die Täter zu finden.