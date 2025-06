Serbe verliert Kontrolle – Anhänger überschlägt sich (FOTOS)

Mit einem lauten Knall endete die Fahrt eines 23-jährigen Serben auf der A9. Sein Anhänger überschlug sich, das transportierte Fahrzeug landete auf dem Dach.

Dramatischer Unfall

Nahe dem Gleinalmtunnel in der Steiermark kam es am Samstagvormittag zu einem spektakulären Verkehrsunfall auf der A9-Pyhrnautobahn. Ein 23-jähriger Serbe verlor gegen 9 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug mit Anhänger, als er in Richtung Spielfeld unterwegs war. Der Wagen prallte gegen die Betonleitwand in der Fahrbahnmitte, wodurch sich der Anhänger vom Zugfahrzeug löste.

In der Folge überschlug sich der Anhänger, und das darauf transportierte Fahrzeug landete auf dem Dach. Trotz des dramatischen Unfallhergangs blieb der Fahrer unverletzt.

Verkehrsbehinderungen

Der Vorfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. Für die Dauer der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste der Gleinalmtunnel rund eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt werden. Die Verkehrsteilnehmer wurden in dieser Zeit über die S35 umgeleitet.

Nach Abschluss der notwendigen Sicherungsmaßnahmen konnte die A9 gegen 10:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Unfallrisiken auf der A9

Nach Angaben der Polizei werden Unfälle mit Anhängern im Bereich des Gleinalmtunnels häufig durch überhöhte Geschwindigkeit und falsche Beladung verursacht. Auch im aktuellen Fall wird dies als mögliche Unfallursache vermutet.

Die A9 zählt zu den am stärksten frequentierten Autobahnen Österreichs, wobei Tunnelabschnitte wie der Gleinalmtunnel und der Plabutschtunnel als Unfallschwerpunkte gelten. Verkehrsexperten nennen als Hauptursachen neben zu hoher Geschwindigkeit auch Ablenkung und fehlerhafte Fahrzeug- oder Anhängerbeladung.

Sicherheitsmaßnahmen

Die ASFINAG und Polizei führen in diesen Bereichen regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch, um die Unfallzahlen zu senken. Ein positiver Trend zeigt sich seit der Einführung von Section-Control-Anlagen – seitdem ist ein Rückgang der Unfälle, insbesondere bei Auffahrunfällen, zu verzeichnen.

Einsatzkräfte betonen, dass eine korrekte Sicherung der Ladung und die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten entscheidend zur Unfallvermeidung beitragen. Unsachgemäß beladene Anhänger können das Fahrverhalten erheblich beeinträchtigen und stellen besonders in Tunneln wie dem Gleinalmtunnel ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.