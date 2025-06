Slowenien-Chaos: Autobahnen gesperrt, Marathon blockiert Hauptrouten

Baustellenchaos und Marathonsperrungen: Sloweniens Straßennetz steht vor einem herausfordernden Tag mit zahlreichen Engpässen und Umleitungen für Reisende.

Auf der Autobahn Richtung Steiermark müssen Autofahrer derzeit mit Einschränkungen rechnen. Im Baustellenbereich zwischen Slovenske Konjice und Dramlje stehen Richtung Ljubljana zwei Fahrspuren zur Verfügung, während in Richtung Maribor nur eine Spur befahrbar ist. Der Streckenabschnitt zwischen Blagovica und Vransko ist in Fahrtrichtung Maribor bis Mittag komplett gesperrt. Auch die Auffahrt Trojane kann in beide Richtungen nicht genutzt werden. Verkehrsteilnehmer werden über die Regionalstraße umgeleitet.

Auf der Verbindung Ljubljana – Medvode ist im Bereich der Autobahnauffahrt Sentvid der Verkehr auf jeweils eine Spur pro Richtung reduziert. Diese Verkehrsführung bleibt bis Ende August bestehen. Pendler müssen sich auf erhebliche Verzögerungen auf allen Routen zwischen Kranj und Ljubljana einstellen.

Sonderregelungen beachten

Wegen Bauarbeiten auf der Celovska-Straße (Klagenfurter Straße) gilt eine Sonderregelung: Auf der Oberkrain-Autobahn zwischen den Anschlussstellen Brod und Sentvid dürfen ausnahmsweise auch Fahrzeuge ohne Autobahnvignette fahren.

Die Regionalstraße Podlom – Kranjski Rak wird täglich zwischen 7 und 17 Uhr bis einschließlich 22. Juli nicht befahrbar sein. Auch die Strecke Razdrto – Vipava ist im Abschnitt zwischen Razdrto und der Abzweigung nach Mance bis Mitternacht gesperrt.

Franja-Marathon heute

Zusätzliche Verkehrsbehinderungen sind heute durch den Franja-Marathon (traditioneller slowenischer Radmarathon) zu erwarten. Ab 9 Uhr werden entlang der Strecke Ljubljana – Vrhnika – Logatec – Godovic – Idrija – Cerkno – Kladje – Sovodenj – Skofja Loka – Vodice – Gameljne – Ljubljana zeitweise Vollsperrungen durchgeführt.

Diese können zu erheblichen Staus führen.

