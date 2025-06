Reise-Albtraum: Kroatiens Straßen versinken im Verkehrschaos

Kroatiens Straßen stehen unter Druck: Kilometerlange Staus an Mautstellen, Wildtiere auf Fahrbahnen und zahlreiche Baustellen fordern Reisende heraus.

Seit den frühen Morgenstunden rollt der Verkehr auf Kroatiens Hauptverkehrsadern nur zäh voran. Der Autofahrerclub HAK (Kroatischer Automobilclub) meldet erhöhtes Verkehrsaufkommen auf wichtigen Straßenverbindungen und an mehreren Grenzübergängen. Besondere Vorsicht ist auf Streckenabschnitten mit Bauarbeiten geboten, wo sich Staus bilden können. Verkehrsteilnehmern wird dringend empfohlen, Tempo und Fahrweise den aktuellen Straßenverhältnissen anzupassen. Bei der Mautstelle Lucko staut es sich bereits auf etwa einem Kilometer Länge, während sich vor der Mautstelle Trakoscan eine rund fünf Kilometer lange Fahrzeugschlange bis über die slowenische Grenze hinaus gebildet hat.

Auf der Autobahn A1 Zagreb-Ploce-Karamatici hat sich vor der Mautstelle Lucko in Richtung Küste eine etwa einen Kilometer lange Kolonne aus Richtung des Knotenpunkts Buzin (A3) gebildet. Zwischen der kroatischen Hauptstadt und Zadar herrscht in Richtung Dubrovnik dichter Verkehr. Nach einem Unfall zwischen den Knotenpunkten Sveti Rok und Rovanjska bei Kilometer 239 in Richtung Dubrovnik ist nur eine Fahrspur befahrbar, es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Die Autobahn A2 Zagreb-Macelj ist ebenfalls stark frequentiert. Vor der Mautstelle Trakoscan staut sich der Verkehr in Richtung Zagreb auf einer Länge von etwa fünf Kilometern bis nach Slowenien zurück.

Störungen auf A3

Auf der Autobahn A3 Bregana-Lipovac einschließlich der Zagreber Umgehungsstraße sorgen mehrere Zwischenfälle für Behinderungen: Am Knotenpunkt Sredanci wurde ein Hirsch gesichtet, der Verkehr fließt auf zwei Spuren mit Tempo 60. Zwischen den Knotenpunkten Okucani und Novska bei der Raststätte Stari Grabovac Nord wurde ein Wildschwein gemeldet – hier gilt Tempo 80 auf zwei Fahrspuren. Nach einem Fahrzeugbrand zwischen den Knotenpunkten Novska und Okucani bei Kilometer 138 in Richtung Lipovac wird der Verkehr ebenfalls auf zwei Spuren mit Tempo 80 geführt.

Zudem werden heute, am 14. Juni, von 8 bis 18 Uhr Arbeiten an der Sava-Brücke auf der Zagreber Umgehungsstraße (A3) in Richtung Bregana durchgeführt. Trotz der Planung der Arbeiten in verkehrsärmeren Zeiten müssen Verkehrsteilnehmer mit Staus und Kolonnenbildung rechnen.

Gesperrte Straßen

Wegen Bauarbeiten sind derzeit folgende Straßen gesperrt: Die Staatsstraße DC1 (kroatische Nationalstraße) in Knin auf dem Viadukt Stara Straza (bis 20. Juni), die DC2 in Koprivnica im Bereich der Zagrebacka- und Krizevacka-Straße (bis 16. Juli), die DC5 zwischen Grubisno Polje und Veliki Zdenci (bis 11. August), die DC20 auf dem Abschnitt Cakovec-Djelekovec zwischen Cirkovljan und Draskovec (bis 20. Juni), die DC29 zwischen Zlatar und Zlatar Bistrica (bis 1. Oktober), die DC51 auf der Strecke Nova Gradiska-Pozega in Resetari (bis 19. Juli), die DC200 in Visnjan (bis 31. Juli), die DC214 in Gunja wegen Brückenarbeiten, die DC512 zwischen Makarska und Ravca oberhalb des Tunnels Stupica in Richtung Vrgorac aufgrund eines Erdrutsches, die DC543 bei Donja Zdencina (bis 8. Juli) sowie die DC546 auf der Strecke Stojdraga-Krasic in Petricko Selo (bis 25. Juli).

Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen.