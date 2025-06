Stau-Alarm am Wochenende: Regenbogenparade und Nova Rock legen Verkehr lahm

Österreich steht vor einem Wochenende voller Großveranstaltungen, die erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben werden. Besonders der Großraum Wien wird durch die gleichzeitige Durchführung der Regenbogenparade, des Sommernachtskonzerts und des Nova-Rock Festivals in Nickelsdorf stark belastet sein.

Die Vienna Pride 2025 läuft bereits auf Hochtouren. Der Pride Run am Freitag, 13. Juni, führt zu einer Sperrung der Wiener Ringstraße zwischen Franz Josefs-Kai und Operngasse von 19:30 bis etwa 22:00 Uhr. Tags darauf, am Samstag, 14. Juni, nimmt die Regenbogenparade den Ring in Beschlag. Ab Mittag werden umfangreiche Bereiche der Innenstadt gesperrt.

Der Paradenzug startet voraussichtlich um 13 Uhr am Rathausplatz und bewegt sich entgegen der üblichen Fahrtrichtung um den Ring. Verkehrsbehinderungen, Umleitungen und Staus sind bis in die Abendstunden zu erwarten. Der ARBÖ rät dringend davon ab, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, sofern dies nicht unbedingt notwendig ist.

Ein weiterer Publikumsmagnet am Freitag, 13. Juni, ist das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schlosspark Schönbrunn. Mit hohem Verkehrsaufkommen ist besonders auf den Zufahrtsstraßen rund um Schönbrunn zu rechnen, vor allem auf der Schönbrunner Straße und der Hadikgasse. Da Parkplätze nur begrenzt verfügbar sind, empfiehlt der ARBÖ die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wie der U4, der Straßenbahnlinien 10, 52 und 60 oder der Buslinie 10A.

Festivals und Sportevents

Von Mittwoch bis Samstag, 11. bis 14. Juni, lockt das Nova Rock Festival zehntausende Musikfans nach Nickelsdorf im Burgenland. Bereits ab Mittwoch ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf der Ostautobahn (A4) zu rechnen, insbesondere im Bereich der Abfahrt Nickelsdorf. Auch auf der B10 wird es stellenweise zu Behinderungen kommen.

Laut ARBÖ-Verkehrsexperten wird vor allem die Rückreisewelle in der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie am Sonntagvormittag die Geduld der Verkehrsteilnehmer auf die Probe stellen.

Der Ironman Austria in Klagenfurt sorgt am Sonntag, 15. Juni, für weitreichende Verkehrseinschränkungen. Ab den frühen Morgenstunden werden zahlreiche Straßen in Klagenfurt, Velden und am südlichen Wörthersee gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Kärntner Straße (B83), die Loiblpass Straße (B91) und die Wörthersee Süduferstraße (L96).

Detaillierte Informationen zum Sperrplan erhalten Interessierte beim ARBÖ-Informationsdienst unter der Telefonnummer 050 123 123. Je nach Streckenabschnitt gelten die Sperren voraussichtlich von 5:30 bis 19:00 Uhr.

Weitere Verkehrsbehinderungen

Im Salzkammergut findet am Sonntag der 5-Seen-Marathon in Mondsee statt. Obwohl die Laufstrecke während der Veranstaltung für den Verkehr geöffnet bleibt, kann es zeitweise zu Verzögerungen kommen, besonders bei schönem Wetter, wenn mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.

Das Holi Summer Festival Innsbruck findet am Samstag, 14. Juni, auf dem Open Air Gelände der Music Hall statt. Der Einlass beginnt um 15:00 Uhr. Verkehrsteilnehmer müssen mit Verzögerungen auf der Innsbrucker Straße (B174) rechnen. Für Besucher stehen Parkplätze bei der Music Hall zur Verfügung, doch angesichts des erwarteten Andrangs empfiehlt der ARBÖ die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zusätzlich zu diesen Veranstaltungen bleiben auch die bekannten Staupunkte bestehen. Dazu zählen insbesondere die Tunnelbaustellen auf der Tauernautobahn (A10), wo am vergangenen Wochenende Staus von bis zu 46 Kilometern verzeichnet wurden, sowie die Wiener Südosttangente (A23) vor der Baustelle beim Knoten Prater.

Auch wenn die Staubelastung voraussichtlich nicht so extrem ausfallen wird wie am letzten Wochenende, ist mit Behinderungen zu rechnen.