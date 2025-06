Design trifft Dynamik: Brillenkönig im neuen Audi A6 Avant

UNTER DER LUPE. Ivica Zeba, Geschäftsführer und Inhaber des „Sehtraum“ in der Millennium City, nimmt für uns den neuen Audi A6 Avant genau unter die Lupe.

Ivica Zeba ist in unserer Community die erste Adresse, wenn es um exklusive Designerbrillen von Cartier, Chanel, Tom Ford oder anderen Luxuslabels geht. Seit über drei Jahrzehnten reist der Brillenkönig aus der Brigittenau regelmäßig nach Mailand, Florenz und Cannes, um die edelsten Stücke für seine Kundschaft zu entdecken.

Diesmal testet Zeba jedoch keine Brille – sondern ein echtes Traumauto der Balkan-Diaspora: den neuen Audi A6 Avant quattro TDI 150. „Hätte ich so ein Auto, würde ich wohl öfter mit dem Pkw zu den Optikmessen fahren“, sagt er schmunzelnd, während er sich in den sportlichen Ledersitz fallen lässt und den Komfort des Fahrzeugs genießt.

Komfort auf ganzer Linie

Schnell freundet er sich mit der beeindruckenden Displaylandschaft an – bestehend aus einem digitalen Kombiinstrument, einem 14,5 Zoll großen Infotainmentscreen sowie einem optionalen 10,9-Zoll-Display für den Beifahrer. „Alles im Blick“, kommentiert der Optikmeister – und los geht’s.

„Präzise Lenkung, leiser, dennoch kraftvoller Motor und ein exzellentes Fahrwerk mit Allradlenkung“, so Zeba bei seiner ersten Analyse. Auf kurvigen Landstraßen zeigt der A6, was er kann – und besteht auch dort souverän den Test: „Die Luftfederung sorgt für Ruhe und Stabilität. Kein bisschen schwammig – das Fahrverhalten ist auf jedem Untergrund beeindruckend souverän“, lautet Zebas Fazit.

Auch das Platzangebot überzeugt: Die Rückbank lässt sich im Verhältnis 40:20:40 umklappen – so wächst das Kofferraumvolumen von 503 auf bis zu 1.534 Liter. Schienensystem, Trennnetz und optionales Fixierset sorgen für hohe Alltagstauglichkeit. „Da passen so einige Brillen rein“, witzelt Zeba.

Getestetes Fahrzeug: AudiA6 Avant quattro TDI 150 kw / 204 PS, S tronic 7-Gang

Erstuzulassung: 5/25

Verbrauch: 7,1 / 100 km

Extras: Ambiente-Lichtpaket pro, Exterieur S-line mit S-Sportfahrwerk, Sonnenschutzverglasung abgedunkelt, uvm.

Preis: 93.250 Euro

Prestige trifft Technik

Beeindruckend ist nicht nur die Lichttechnologie mit hochpräzisen digitalen OLED-Leuchten. Dank der neuen Elektronikarchitektur „E3 1.2“ ist der A6 auch digital bestens gerüstet: Smartphones, Drittanbieter-Apps und sogar ChatGPT lassen sich nahtlos integrieren. „Ein Auto der absoluten Oberklasse – ein echter Traum. Hochwertiges Interieur, Prestige-Optik und kräftige Verbrennermotoren – genau so lieben wir das auf dem Balkan“, resümiert Zeba.

Los geht’s ab 66.199 Euro, wir testeten die Top-Version für stolze 93.250 Euro. „Träume kosten eben“, sagt Zeba mit einem Augenzwinkern.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.