Verfolgungsjagd in Graz: 16-Jähriger rast Fußgänger fast tot

Ohne Führerschein, aber mit drei Freunden im Auto lieferte sich ein 16-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Grazer Polizei. Die Flucht endete erst an einem Betonsockel.

Eine Zivilstreife der Polizei beobachtete am Parkplatz eines Supermarktes in Graz-Straßgang einen Pkw beim „Driften“. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer und raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Weiberfelderstraße. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den Wagen auf dem Parkplatz des Straßganger Bades lokalisieren.

Obwohl die Beamten sowohl Blaulicht als auch Folgetonhorn einsetzten, ignorierte der Fahrer die Anhaltezeichen und setzte seine Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit über die Martinhofstraße in nördliche Richtung fort. An der Kreuzung zur Weblingerstraße verlor der Lenker schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet und gegen einen Betonsockel sowie einen Zaun prallte. Erst dieser Unfall brachte den Wagen zum Stehen.

⇢ Schulmassaker erschüttert Österreich: Debatte um Waffengesetz



Minderjähriger Fahrer

Die nachfolgende Kontrolle ergab, dass es sich beim Fahrer um einen 16-jährigen Grazer ohne Führerschein handelte. Im Fahrzeug befanden sich zudem drei weitere Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Alle Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Während der Verfolgungsfahrt wurden mehrere Fußgänger gefährdet, die sich teilweise nur durch Sprünge in angrenzende Wiesen in Sicherheit bringen konnten. Gegen den minderjährigen Fahrer wird nun wegen diverser Verwaltungsübertretungen sowie wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit Anzeige erstattet.

⇢ 10 Euro für die Schießausbildung: So bereitete sich der Täter vor



Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Graz-Paulustor FGP (Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung) bittet die gefährdeten Personen sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 059133/6597200 zu melden.