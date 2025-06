Brennendes Auto legt Adria-Hauptroute lahm – Tunnel Sveti Rok gesperrt

Dramatische Szenen auf Kroatiens Hauptverkehrsader: Ein brennendes Auto legt den Sveti Rok Tunnel lahm und sorgt für kilometerlange Staus Richtung Adria.

Im Tunnel Sveti Rok auf der kroatischen Autobahn kam es heute zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, nachdem ein Fahrzeug in Brand geraten war. Die Tunnelröhre musste daraufhin vollständig gesperrt werden. Wie der kroatische Automobilclub HAK (Hrvatski Autoklub) mitteilte, bildete sich nach der Wiedereröffnung am frühen Nachmittag ein längerer Stau auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Sveti Rok und dem Tunnelportal in Fahrtrichtung Dubrovnik.

Reisende auf dieser wichtigen Adriaverbindung mussten zeitweise mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

📍 Ort des Geschehens