Britin stirbt nach „leichten“ Kratzer durch streunenden Welpen

Ein unscheinbarer Kratzer eines Welpen in Marokko wurde für eine britische Urlauberin zum Todesurteil. Die tödliche Diagnose kam zu spät.

Ein harmloser Kratzer eines streunenden Welpen in Marokko kostete eine britische Urlauberin das Leben. Yvonne Ford aus Barnsley kehrte nach ihrem Aufenthalt in Nordafrika mit leichten Kopfschmerzen nach England zurück. Ihr Zustand verschlechterte sich jedoch dramatisch. Die Frau verlor nach und nach ihre Fähigkeit zu gehen, zu sprechen und zu schlucken. Am 15. Juni erlag sie schließlich ihrer Erkrankung.

Die medizinische Untersuchung ergab: Tollwut. Der kleine Kratzer des Welpen hatte ausgereicht, um die tödliche Virusinfektion zu übertragen. Ihre Tochter Robyn teilte den erschütternden Verlust auf Facebook mit und verbindet ihn mit einer eindringlichen Warnung: „Meine Mutter ahnte damals nicht, dass etwas Schlimmes passieren würde. Unsere Familie steht noch immer unter Schock, doch wir sprechen öffentlich darüber, damit anderen dieses Schicksal erspart bleibt.“

📍 Ort des Geschehens

Behördliche Warnungen

Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA (UK Health Security Agency) hat den Fall inzwischen offiziell bestätigt und mahnt zur Vorsicht bei Reisen in Risikogebiete. Dr. Katherine Russell von der UKHSA spricht der Familie ihr Mitgefühl aus und gibt konkrete Verhaltensempfehlungen: „Nach Kontakt mit möglicherweise infizierten Tieren sollten Betroffene die Wunde gründlich mit Wasser und Seife reinigen und umgehend ärztliche Hilfe aufsuchen.“

Die Tochter der Verstorbenen nutzt die Aufmerksamkeit für einen Appell an die Öffentlichkeit: „Nehmen Sie Tierbisse ernst, sorgen Sie für Impfschutz bei Haustieren und informieren Sie Ihr Umfeld.“ Der Fall von Yvonne Ford verdeutlicht die anhaltende Gefahr durch Tollwut, die besonders in Asien und Afrika verbreitet ist. In Großbritannien wurden zwischen 2000 und 2024 sechs Tollwutfälle registriert – alle durch Tierkontakte im Ausland.

Tödlicher Verlauf

Die Symptome der Krankheit beginnen typischerweise mit Angstzuständen, Kopfschmerzen und Fieber. Im weiteren Verlauf können Halluzinationen auftreten, die schließlich zum Atemstillstand führen können. Die Inkubationszeit beträgt in der Regel drei bis zwölf Wochen. Laut Mirror, der zuerst über den Fall berichtete, soll die Geschichte der verstorbenen Britin als Mahnung dienen und Reisende für notwendige Vorsichtsmaßnahmen sensibilisieren.

Lebensrettende Schnellmaßnahmen

Medizinische Experten betonen die Bedeutung einer schnellen Reaktion nach einem Tierkontakt in Risikogebieten. Die Postexpositionsprophylaxe mit Tollwut-Impfstoffen gilt als hochwirksam, wenn sie unmittelbar nach dem Vorfall beginnt. Laut UK Health Security Agency kann die Erkrankung durch eine rechtzeitige Behandlung in nahezu allen Fällen verhindert werden. Kritisch wird es jedoch, sobald erste Symptome auftreten – ab diesem Zeitpunkt verläuft Tollwut fast immer tödlich.

Nach jedem Biss, Kratzer oder sogar Lecken durch ein Tier in einem Risikogebiet gelten klare Handlungsempfehlungen: Die Wunde sofort gründlich mit Wasser und Seife reinigen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen, um die lebensrettende Impfung zu erhalten. Eine präventive Tollwut-Impfung vor Reiseantritt in Risikogebiete kann ebenfalls sinnvoll sein, wie britische Gesundheitsbehörden betonen.

Globales Problem

Das Risiko ist nicht zu unterschätzen: Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich etwa 59.000 Menschen weltweit an Tollwut sterben, wobei 95 Prozent der Fälle in Afrika und Asien auftreten. In Marokko wurden im Durchschnitt 18 Tollwut-Todesfälle pro Jahr zwischen 2012 und 2022 gemeldet. Die Tragödie der britischen Urlauberin unterstreicht die anhaltende Gefahr und die Notwendigkeit, bei Reisen in betroffene Regionen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.