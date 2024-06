Verschanzter Bewaffneter: Polizeieinsatz endet tödlich (VIDEO)

In der Wiener Brigittenau kam es zu einem dramatischen Polizeieinsatz, nachdem ein mit einem Messer bewaffneter Mann öffentliche Drohungen aussprach und sich dann in einer Wohnung verschanzte.

Der Vorfall, der sich am späten Abend ereignete, löste einen Großeinsatz aus, an dem neben der Polizei auch Spezialeinheiten wie die WEGA beteiligt waren. Trotz Verhandlungsversuchen endete der Einsatz tragisch.

Abendlicher Polizeieinsatz eskaliert

Die Ereignisse nahmen gegen 21:30 Uhr ihren Lauf, als die Polizei über den bedrohlich agierenden Mann informiert wurde. Die Situation eskalierte schnell, als der Verdächtige sich in den dritten Stock eines Gemeindebaus am Kapaunplatz zurückzog und dort verschanzte, wie Kosmo berichtete.

Spezialeinsatzkräfte rücken an

Ein bedeutendes Aufgebot an Einsatzkräften, darunter Verhandlungsteams und die WEGA, umstellten daraufhin das Gebäude. Trotz der Bemühungen, mit dem Mann in Kontakt zu treten, kam es zu einem kritischen Moment, als der Verdächtige mit einer Langwaffe vom Balkon aus auf die Beamten zielte. Die Polizei gab daraufhin Schüsse ab und der Mann flüchtete wieder in die Wohnung.

Konfrontation mit tragischem Ausgang

Die Polizei stürmte daraufhin die Wohnung und fand den leblosen Körper des Mannes. Reanimationsversuche blieben erfolgslos.

Es wird berichtet, dass während des Einsatzes mindestens zwei Schüsse abgegeben wurden, von denen einer den Mann tödlich traf. Die Gegend wurde umgehend weiträumig abgesperrt, und neben der WEGA waren auch die Cobra und die Diensthundestaffel im Einsatz.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind Gegenstand laufender Untersuchungen.