Wegen Verhalten der Fans: Geldstrafen für Serbien und Albanien

Die Uefa hat sowohl gegen den serbischen als auch den albanischen Fußballverband Geldstrafen wegen unsportlichem Verhalten erhoben.

Diese Maßnahme wurde aufgrund der provokativen Aktionen ihrer Anhänger eingeleitet, die sowohl politische Spannungen als auch unsportliches Verhalten zum Vorschein brachten. Beiden Verbänden wurde jeweils eine Strafe von 10.000 Euro auferlegt, die durch das Zeigen politisch aufgeladener Symbole durch die Fans begründet wurde. Darüber hinaus werden sie für verschiedene Vorkommnisse von unsportlichem Verhalten und dem Werfen von Gegenständen zur Kasse gebeten.

Provokative Fanaktionen im Fokus

In der Auseinandersetzung beider Fanlager fiel das Verhalten albanischer Unterstützer während des Spiels gegen Italien in Dortmund besonders auf. Sie enthüllten ein Banner, das die Landesgrenzen Albaniens über die offiziellen Grenzen hinweg in die Territorien der Nachbarstaaten ausdehnte. Eine ähnlich gelagerte Provokation ging von serbischen Anhängern aus, die in Gelsenkirchen eine Kosovo-Karte unter serbischen Nationalfarben präsentierten, begleitet vom Slogan „Niemals aufgeben“.

Dieses Symbol hatte bereits bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für Unstimmigkeiten gesorgt. Kosovo gilt seit 2008 als von Serbien unabhängig, eine Tatsache, die von vielen Serben aber nicht anerkannt wird.

Umfassende Geldstrafen für unsportliches Verhalten

Der serbische Verband wurde zusätzlich mit einer Geldbuße von 4.500 Euro belegt. Dies ist auf das Werfen von Gegenständen während des Vorrundenspiels gegen England zurückzuführen. Videos zeigten fliegende Stühle, zerbrochene Glasflaschen und offensichtlich gewaltbereite Fans, was zu Polizeieinsätzen und der Festnahme von sieben serbischen Fans führte. Weiterhin hat die Uefa eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Diskriminierung durch serbische Fans eingeleitet, nachdem Berichte über abfällige „Affenlaute“ gegenüber englischen Spielern aufgekommen sind.

Zusätzliche Sanktionen gegen den albanischen Verband

Der Fußballverband Albaniens sah sich mit einer weiteren Geldstrafe konfrontiert, diesmal in Höhe von 27.375 Euro. Diese Sanktion steht im Zusammenhang mit dem Verhalten der Fans während des Spiels gegen Italien. Dabei wurden Fackeln und Feuerwerkskörper gezündet und Bierbecher geworfen. Ein besonders gravierender Vorfall war ein Fan, der das Spielfeld stürmte.