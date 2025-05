Verschlafen? Last-Minute-Geschenke, die Mama vergessen lassen, dass du’s vergessen hast

Kaum ist der Weihnachtsstress verdaut, steht schon der nächste Anlass vor der Tür: Der Muttertag lässt Blumengeschäfte auf Hochtouren arbeiten, während Kinder jeden Alters hektisch durch Drogerien und Tankstellen eilen.

Es ist wieder dieser besondere Tag im Jahr, an dem wir unsere Mütter ehren – und oft in letzter Minute feststellen, dass ein passendes Geschenk her muss, auch wenn sich Zuneigung nicht materiell ausdrücken lässt. Doch keine Sorge: Für genau solche Situationen haben die Fachleute des BILD-Kaufberaters ihre Empfehlungen zusammengestellt. Hier die Auswahl.

Blumenstrauß

Ein Blumenstrauß vermittelt die zeitlose Botschaft: Du bist wunderschön – genau wie diese Blüten. Diese Aufmerksamkeit eignet sich praktisch für jede Mutter, denn frische Blumen zaubern fast immer ein Lächeln ins Gesicht. Der Vorteil liegt auf der Hand: Schnell besorgt, unkompliziert überreicht und dennoch von großer Wirkung.

Digitaler Bilderrahmen

Ein digitaler Bilderrahmen transportiert die Nachricht: Deine wertvollsten Erinnerungen verdienen einen besonderen Platz. Besonders geeignet ist dieses Geschenk für gefühlvolle Mütter mit starker Familienbindung. Der besondere Reiz: Neue Aufnahmen lassen sich aus der Ferne automatisch einspielen – fast wie ein virtueller Familienbesuch.

Lichtwecker

Ein Lichtwecker übermittelt den Gedanken: Starte jeden Morgen nicht mit Schrecken, sondern sanft mit Sonnenlicht. Er passt perfekt zu strukturierten Frühaufsteherinnen oder jenen, die es werden möchten. Das Praktische daran: Das Gerät vereint gleich drei Funktionen – Wecksignal, Beleuchtung und Radioempfang – und sorgt für einen sanften Tagesbeginn mit Licht statt Lärm.

Wetterstation

Eine Wetterstation drückt aus: Du beherrschst nicht nur das Familienklima! Diese Idee richtet sich an Gartenliebhaberinnen, wettersensible Mütter und Hobby-Meteorologinnen. Der Reiz liegt in der detaillierten Wettervorhersage und dem ansprechenden Design.

Nackenmassagegerät

Ein Nackenmassagegerät vermittelt: Tägliche Entspannung hast du verdient. Ideal für verspannte Vielbeschäftigte und Wellness-Enthusiastinnen. Der Vorzug: Es lässt sich bequem auf der Couch nutzen und bietet Erholung auf Knopfdruck.

Kaffeemaschine

Eine Kaffeemaschine sagt: Genieße italienische Kaffeequalität in deinen eigenen vier Wänden. Diese Idee spricht Genussmenschen mit Vorliebe für Milchschaum und Espressoaroma an. Die Vorzüge: Platzsparend, benutzerfreundlich, hervorragende Ergebnisse – der Testsieger unter 500 Euro.

E-Book-Reader

Ein E-Book-Reader bedeutet: Trage ganze Büchersammlungen in deiner Handtasche. Perfekt für Lesebegeisterte, die digital unterwegs sind. Die Vorteile: Leichtgewichtig, augenfreundlich, ideal für gemütliche Lesestunden auf Sofa oder Liegestuhl.