Big Mac meets Beats: Weiterer McDonald‘s Rave geplant

Burger, Pommes und Beats: Nach dem Erfolg in der Steiermark bringt McDonald’s sein Rave-Konzept nun nach Kärnten. In Wolfsberg wird bald zu House und Techno getanzt.

Das Konzept, Fast Food mit elektronischer Musik zu verbinden, hat nach seinem Erfolg in der Steiermark nun auch Kärnten erreicht. Nachdem im vergangenen Sommer rund 600 Besucher beim ersten McDonald’s Rave in Gleisdorf feierten, steht nun die Premiere in Wolfsberg bevor. Martin Bacsich, Franchisenehmer des steirischen Lokals, zeigte sich damals gegenüber 5 Minuten Steiermark begeistert: „Der erste steirische McRave war ein voller Erfolg und wir können uns gut vorstellen, zukünftig weitere Events dieser Art zu planen. Wir freuen uns sehr über den großen Ansturm und es war ein einmaliges Erlebnis, gemeinsam mit unseren Gästen und unserem Team auf diese besondere Art und Weise zu feiern.“

Die Veranstaltungsidee, die ihren Ursprung in Budapest hat, wird nun erstmals in Kärnten umgesetzt, wie Manuel Ringhofer, Leiter der Filiale an der Rosentaler Straße, bestätigt. Unter dem Motto „McBeats Wolfsberg“ wird DJ Potter am 16. Mai von 22 bis 2 Uhr morgens auflegen. Auf dem Programm stehen House, Techno und Drum and Bass.

Freier Eintritt

Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt nach dem Prinzip „First come, first serve“ und ist kostenfrei. Rudolf Ringhofer, Initiator und Leiter der Wolfsberger Filiale, erklärt gegenüber 5 Minuten seine Motivation: „Wenn Wien das kann, warum nicht auch wir in Kärnten. Man geht mit dem Trend.“ Wir sind offiziell ja kein Tanzlokal, finden aber die Idee toll und möchten mit dem Event für etwas Abwechslung sorgen.“

Tatsächlich fand bereits im Februar 2025 ein ähnliches Event in Wien statt, organisiert vom Veranstalter „Gorilla Cave“, das auch international in der elektronischen Musikszene für Aufmerksamkeit sorgte.

Kärntner Expansion

Er betont, dass besonders junge Menschen Gelegenheiten zum „Austoben“ bekommen sollen. Sein Ziel ist es, solche Veranstaltungen künftig regelmäßiger und an weiteren Standorten in Kärnten anzubieten.

Der McDonald’s-Rave findet am 16. Mai 2025 in der Wolfsberger Filiale statt. Das aus Ungarn stammende Konzept scheint sich zu einem überregionalen Trend im österreichischen Nachtleben zu entwickeln. Für Anfang Juni 2025 ist bereits ein weiterer McDonald’s Rave in Bruck an der Leitha mit dem Slogan „Experience music, fun, and delicious food“ angekündigt.