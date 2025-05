Darum ist AMS österreichweit geschlossen!

Österreichs Arbeitsmarktservice macht dicht: Am 9. Mai bleiben alle AMS-Filialen geschlossen. Hinter der landesweiten Pause steckt ein umfassendes IT-Update.

Das AMS (Arbeitsmarktservice, die österreichische Arbeitsagentur) bleibt am 9. Mai österreichweit geschlossen. Grund dafür ist ein umfassendes IT-Update, das an diesem Tag durchgeführt wird. Während der Wartungsarbeiten sind sämtliche Geschäftsstellen nicht erreichbar. Auch die digitalen Dienste wie eJob-Room, e-AMS-Konto und ServiceLine stehen vom 8. Mai (17 Uhr) bis 11. Mai nicht zur Verfügung. In diesem Zeitraum ist weder die persönliche noch die telefonische oder digitale Arbeits- und Personalsuche möglich.

Andreas Lidl, Abteilungsleiter für technisches Informationsmanagement beim AMS, erklärte bereits am Mittwoch, dass die geplanten Wartungsarbeiten nur bei vollständigem Herunterfahren aller Systeme realisiert werden können.

Digitalisierungsoffensive

Die vorübergehende Schließung steht im Zusammenhang mit einer weitreichenden Digitalisierungsoffensive der AMS-Prozesse. Ein wesentlicher Fortschritt: Künftig werden in den Personenprofilen nicht mehr nur Berufsbezeichnungen erfasst, sondern auch individuelle Kompetenzen gespeichert. Diese Neuerung soll die Vermittlung von Arbeitssuchenden deutlich verbessern.

Das neue kompetenzbasierte Matching-System ist speziell darauf ausgerichtet, Quereinsteiger und Menschen mit nicht-linearen Lebensläufen besser zu berücksichtigen. Durch die detaillierte Erfassung persönlicher Fähigkeiten und Kenntnisse sollen Arbeitssuchende künftig passgenauere Jobvorschläge erhalten. Das AMS verspricht sich davon eine raschere Integration in den Arbeitsmarkt und eine effizientere Vermittlung für alle Beteiligten.

Der reguläre Betrieb soll ab Montag wieder aufgenommen werden.

Fristenregelung

Für Betroffene gibt das AMS Entwarnung: Falls Arbeitslosmeldungen oder Leistungsanträge aufgrund der Systemsperre nicht fristgerecht eingereicht werden können, besteht die Möglichkeit einer rückwirkenden Berücksichtigung zum 9. Mai. Voraussetzung dafür ist, dass die Anträge spätestens am Montag, dem 12. Mai, nachgereicht werden und alle Leistungsvoraussetzungen bereits am Freitag erfüllt waren.