Versuchter Mord: Frau sticht auf Partner ein

Am vergangenen Sonntagabend ereignete sich in Graz ein gewaltsamer Zwischenfall, bei dem eine 48-jährige Frau ihren 31-jährigen Lebensgefährten mit einem Messer schwer verletzte. Die ungarische Staatsbürgerin wurde in der Wohnung, die sie mit dem Opfer teilte, im Stadtteil Gries festgenommen. Wegen des Verdachts auf Mordversuch hat die Staatsanwaltschaft Graz Ermittlungen eingeleitet. Nachdem die Frau aufgrund ihres hohen Alkoholpegels zunächst nicht vernehmbar war, wurde sie am Montagvormittag erstmalig befragt.

Laut Polizeiangaben gab es einen Augenzeugen: Ein Bekannter des Paares, der sich zur Tatzeit in der Wohnung aufhielt, alarmierte die Einsatzkräfte. Er musste mitansehen, wie ein zunächst verbaler Streit eskalierte und die Frau plotzlich ein Küchenmesser ergriff, um den Lebensgefährten damit zu attackieren.

Verdächtige ohne Erinnerung

Die Beschuldigte streitet die Absicht, ihren Partner töten zu wollen, ab. Sie gibt an, sich kaum an die Ereignisse des Abends erinnern zu können. Eine hohe Alkoholisierung beider Parteien scheint eine Rolle bei der Tat gespielt zu haben, was die Ermittlungen vermutlich erschwert.

Opfer überlebt schwer verletzt

Der 31-jährige Mann überlebte den Angriff schwer verletzt und wurde auf der Intensivstation behandelt. Mittlerweile ist sein Zustand stabil, doch befindet er sich noch immer in intensivmedizinischer Pflege im LKH Graz.

Die Justizbehörden führen die notwendigen Untersuchungen durch, während die Frau in der Justizanstalt Graz-Jakomini inhaftiert bleibt. Die grausame Tat wirft viele Fragen auf und hinterlasst eine Stadt und ein Umfeld, das mit den Folgen eines scheinbar aus dem Nichts kommenden Akts der Gewalt konfrontiert ist.