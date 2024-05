Verzweifelte Suche: Erneut autistischer Junge vermisst

In der Stadt Hagen wird derzeit verzweifelt nach einem Kind gesucht. Nur wenige Wochen nach dem Verschwinden des kleinen Arian, setzt sich das tragische Muster fort, mit dem achtjährigen Mohamad, der zuletzt beim Spielen gesehen wurde.

Zuletzt am Spielplatz gesehen

Mohamad wurde am Samstagabend, dem 25. Mai, zuletzt gesehen, wie er auf einem Spielplatz im Zentrum von Hagen spielte, so die Polizeibehörden. Sie beschreiben den Jungen als 1,30 Meter groß, von kräftiger Statur, bekleidet mit einer blauen Hose, einem dunkelbraunen Pullover mit weißen Streifen und rot-braunen Schuhen. Obwohl Mohamad autistisch ist, ist dennoch sehr mobil. Er ist gut zu Fuß unterwegs und kann selbstständig öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Dies erhöht die möglichen Bereiche, in denen nach ihm gesucht werden muss.

Zahl der Vermisstenfälle in Deutschland bleibt hoch

Dieser neueste Fall erinnert an das Schicksal des sechsjährigen Arian, der seit dem 22. April aus Bremervörde-Elm in Niedersachsen vermisst wird. Trotz intensiver Suchaktionen bleibt Arian verschwunden. Es unterstreicht ein tieferes Problem der Sicherheit autistischer Kinder in öffentlichen Bereichen.

In Deutschland sind nahezu 10.000 Menschen als vermisst gemeldet, darunter auch Fälle, in denen autistische Kinder involviert sind. Ein kürzlich vermisster Junge, der ebenfalls Autismus hatte und von einem Spielplatz verschwand, konnte glücklicherweise am selben Tag gefunden werden, obwohl er seinen GPS-Tracker weggeworfen hatte.

Fahndungsaufruf

Die Polizei von Hagen hat die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach dem vermissten Jungen gebeten. Personen, die Informationen über Mohamads Aufenthaltsort haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 02331/9862060 oder per E-Mail an fld.hagen@polizei.nrw.de sowie über die Website der Polizeistelle zu melden.