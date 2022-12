Verzweifelte Suche nach Irnes: Familienvater ist spurlos verschwunden! (FOTOS)

Was ist mit einem 33-jährige Bosnier aus Schwanenstadt in Oberösterreich passiert? Seine Familie ist nach seinem Verschwinden am 24. Dezember verzweifelt – nun sucht die Polizei öffentlich nach der vermissten Person.

Der 33-jährige Irnes Ibrasimovic ist seit dem Abend des 24. Dezember 2022 von seiner Wohnadresse in Schwanenstadt abgängig. Er ist seither telefonisch nicht erreichbar und hat auch seine Geldbörse und Winterkleidung zurückgelassen. Er dürfte mit seinem Auto, einem schwarzen Audi Avant mit dem behördlichen Kennzeichen VB-456KD, unterwegs sein.

Das Mobiltelefon des Abgängigen war zuletzt am 24. Dezember 2022 gegen 23 Uhr in Laakirchen eingeschaltet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwanenstadt unter 059133 4172.

(FOTO: privat)

