Videoüberwachung auf dem Eis: Kameras sollen Konflikte verhindern

Am 26. Oktober, dem österreichischen Nationalfeiertag, beginnt auf der Kunsteisbahn am Rennbahnweg in Steyr die neue Saison für Eislauf- und Eishockeybegeisterte. Besucher können täglich eine erstklassige Eisfläche nutzen. Für Familien steht ein umfangreiches Sortiment an Leihschlittschuhen in verschiedenen Größen und Ausführungen bereit, was den Eislaufspaß für alle Altersgruppen zugänglich macht.

Neue Sicherheitsmaßnahmen

Als Neuerung wird die Anlage ab dieser Saison mit Kameras ausgestattet. Hintergrund dieser Maßnahme ist ein Vorfall aus der vergangenen Saison, bei dem ein Jugendlicher einem Eismeister vorwarf, ihn körperlich angegangen zu sein. Die nachfolgenden Untersuchungen und das Strafverfahren ergaben jedoch, dass diese Behauptungen jeder Grundlage entbehrten.

⇢ Nach Falschvorwurf: Steyrer Eisbahn setzt auf Kameraüberwachung



„Unsere Mitarbeiter sind stets bemüht, Konflikte unter Jugendlichen zu schlichten und für eine sichere Atmosphäre auf der Eisbahn zu sorgen. Die neue Videoüberwachung soll Besucher und Beschäftigten gleichermaßen Sicherheit geben„, erklärt Markus Rechling-Greimel, Geschäftsführer der Stadtbetriebe Steyr.

Öffnungszeiten

Die Kunsteisbahn empfängt ihre Gäste montags zwischen 14 und 17 Uhr, dienstags von 9 bis 12 sowie von 14 bis 20 Uhr. Mittwochs, donnerstags und freitags ist die Eisfläche jeweils vormittags von 9 bis 12 Uhr und nachmittags von 14 bis 17 Uhr zugänglich. An Wochenenden und Feiertagen können Besucher von 14 bis 20 Uhr ihre Runden drehen.

Spezielle Öffnungszeiten während der Schulferien sind auf der Website stadtbetriebe.at einsehbar. Die Kunsteisbahn ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar – entweder mit der Buslinie 7 bis zur Haltestelle Schlüsselhofgasse oder alternativ mit den Linien 2a beziehungsweise 2/4 bis zur Haltestelle Blümelhuberberg.