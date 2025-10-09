Vom digitalen Drogenboss zum Häftling: Salzburger Luxus-Leben endet in Handschellen

Zwei Jahre lang florierte sein Darknet-Geschäft mit Drogen im Wert von 250.000 Euro. Der luxuriöse Lebensstil des 22-Jährigen endete mit Handschellen.

Ein 22-jähriger Mann aus dem Salzburger Flachgau steht unter Verdacht, über einen Zeitraum von zwei Jahren umfangreichen Drogenhandel über das Darknet (verschlüsseltes Internet-Netzwerk) betrieben zu haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen im August 2025 in Salzburg fest. Nach Ermittlungserkenntnissen soll der Straßenverkaufswert der gehandelten und sichergestellten Suchtmittel etwa 250.000 Euro betragen.

Luxuriöser Lebensstil

Laut Polizeimitteilung vom Donnerstag finanzierte der mutmaßliche Drogendealer mit seinen Einnahmen offenbar einen kostspieligen Lebensstil. Die Ermittler konnten dem Beschuldigten für den Zeitraum zwischen Februar 2022 und Jänner 2024 insgesamt 95 separate Bestellungen nachweisen. Für sämtliche Transaktionen nutzte der Mann ausschließlich Kryptowährungen (digitale Währungen) als Zahlungsmittel.

⇢ Krypto-Falle: Mann verliert Geld bei Fake-Investment



Ein Termin für die Gerichtsverhandlung wurde bislang noch nicht angesetzt.