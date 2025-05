Vinko Jovanovac: Fotografie mit Stil und Aussage

Der Fotograf Vinko Jovanovac hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche politische, gesellschaftliche und modische Ereignisse sowie Hochzeiten in Kroatien und Europa dokumentiert. Heute lebt und arbeitet er in Wien. Im Gespräch mit KOSMO spricht er über seinen Weg – vom ersten Fotoapparat bis zu internationalen Projekten und einer neuen Einzelausstellung.

Geboren in Vinkovci (Kroatien), begann Vinko 2008 mit der Fotografie – dank eines digitalen Fotoapparats, den er zu seinem MaxADSL-Anschluss geschenkt bekam. Schon ein Jahr später kaufte er sich mit Unterstützung von Freunden seine erste DSLR, eine Nikon D40 – der Startschuss für seine Profikarriere.

„Meine Leidenschaft für Natur- und Konzertfotografie brachte mir schnell erste Aufträge – etwa beim S.A.W.A.-Festival, wo meine Fotos sogar auf T-Shirts gedruckt wurden. 2012 veröffentlichte National Geographic Kroatien eines meiner Bilder – mein erster großer öffentlicher Erfolg“, erzählt Vinko im KOSMO-Gespräch.

Fotos mit einer Botschaft

Seine Arbeiten sind ästhetisch und tragen oft ökologische oder gesellschaftliche Botschaften. Seine Blitzfotografien wurden in der Ausstellung CRO METEO gezeigt. Er nahm auch an „Posavina durch mein Objektiv“ in Bosnien und Herzegowina teil. Besonders ist sein Foto einer Braunkröte im Nationalpark Papuk, das eine gefährdete Art dokumentiert, die dort bisher unbekannt war. Später wurde es in die Fotomonografie des Parks aufgenommen.

Vom Präsidentenbüro zum Militärfotografen

Seine professionelle Laufbahn setzte er 2017 im Büro der kroatischen Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović fort, wo er zunächst als PR-Fachmann tätig war.

„Ich entwarf Postkarten, die an Weltführer wie Putin und Trump geschickt wurden. Kurz darauf wurde ich offizieller Fotograf der Präsidentin. Trotz eines Angebots des Außenministeriums wählte ich die kroatische Armee für meine Fotografenkarriere“, erklärt Vinko.



Seine Fotos erschienen regelmäßig in kroatischen Medien. Besonders hervorzuheben ist seine Arbeit bei einer internationalen Militärübung mit 16 Ländern, bei der er ein Video produzierte, das noch heute auf der Website des kroatischen Verteidigungsministeriums zu sehen ist.

Neuanfang in Wien

2022 führte ihn sein Lebensweg nach Wien, wo er 2023 sein eigenes Unternehmen Another Perspective gründete, das sich auf luxuriöse Hochzeitsfotografie spezialisiert.

„Meine Arbeiten wurden in über zehn internationalen Hochzeitsmagazinen veröffentlicht, darunter auch ein Titelbild. Zudem habe ich mit Persönlichkeiten wie der Modedesignerin Nera Lešić und der Sängerin Jelena Rozga beim Sarajevo Film Festival sowie mit der Modeszene in Mailand zusammengearbeitet.“

Blick in die Zukunft

Vinko hat noch viel vor. Derzeit arbeitet er an mehreren Projekten, darunter eine Serie, die Geschichte, Mode und weibliche Stärke vereint. Ziel ist es, Frauen als Kämpferinnen und Motoren des Wandels zu zeigen. Zudem plant er seine erste Einzelausstellung in Wien, die 2025 eröffnet werden soll.