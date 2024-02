Viral auf TikTok: Damit weckt ein verspielter Welpe sein Herrchen (VIDEO)

Für die meisten von uns ist der Klang eines Weckers am frühen Morgen eher ein notwendiges Übel als ein freudiges Ereignis. Doch was, wenn der Wecker stattdessen ein junger Australian Cattle Dog ist, der mit einem Federtürstopper spielt? Genau das erlebte der TikTok-Nutzer „darrellbruce2“, dessen Video von diesem kuriosen Weckruf mittlerweile über drei Millionen Menschen erreicht hat.

In diesem speziellen Fall hat der Nutzer „darrellbruce2“ ein Video seines Australian Cattle Dogs geteilt, einer Rasse, die ursprünglich für die Arbeit mit Rindern gezüchtet wurde und für ihre Intelligenz und Energie bekannt ist.

In dem Video sieht man, wie der junge Hund bereits um 4.30 Uhr morgens hellwach ist und mit einem Federtürstopper spielt. Das typische Geräusch einer vibrierenden Stahlfeder ist offensichtlich faszinierend genug, um den Welpen von jedem anderen Spielzeug abzulenken. Und während das für uns Zuschauer unglaublich süß anzusehen ist, bedeutete es für „darrellbruce2“ das Ende seiner Nachtruhe.

Welpen sind Frühaufsteher

Dieses Verhalten ist laut American Kennel Club (AKC), dem größten Dachverband der Rassehundezüchter in den USA, nicht ungewöhnlich für Welpen. Früh aufstehen gehört für viele Hundebesitzer zur Tagesordnung. Doch es gibt Hoffnung: Durch die Einführung von Routinen und Regeln kann man seinem Vierbeiner einen angemessenen Schlafrhythmus antrainieren. Es braucht jedoch etwas Geduld, bis diese Maßnahmen Wirkung zeigen.

Während „darrellbruce2“ also noch an der Schlaf-Routine seines Welpen arbeitet, kann er sich immerhin über den viralen Erfolg seines Videos freuen. Mehr als 3700 Kommentare hat er bereits erhalten, viele davon voller Bewunderung für den süßen Welpen. „Er ist so süß. Nicht schimpfen“, fordert ein Fan des Welpen.

Es scheint, als hätten wir hier einen neuen Internetstar – und wer weiß, vielleicht wird der Australian Cattle Dog ja bald zum beliebtesten Wecker der Welt.