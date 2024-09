„Volkskanzler“ gewinnt: Trotzdem kein Platz in der Regierung?

Die Wahllokale haben geschlossen und die erste Hochrechnung liefert ein bemerkenswertes Ergebnis: Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) unter Herbert Kickl hat zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik den ersten Platz bei einer Nationalratswahl erreicht.

Kickl und seine Partei feiern diesen historischen Erfolg, der seinen Vorgängern Jörg Haider und Heinz-Christian Strache verwehrt geblieben ist. Die FPÖ konnte sich im Wahlkampf gegen die ÖVP und SPÖ durchsetzen und führte konstant über ein Jahr hinweg in Umfragen. Diese Resultate spiegeln sich nun auch in der Wahl wider.

Keiner will mit dem „Volkskanzler“

Kickl führte einen zielgerichteten Wahlkampf, den er selbst als „Volkskanzlerwahlkampf“ bezeichnete. Sein erklärtes Ziel war es, die ÖVP unter Karl Nehammer im Kanzleramt abzulösen und selbst am Ballhausplatz einzuziehen. Ob ihm dies gelingen wird, bleibt offen, da alle etablierten Parteien – SPÖ, Grüne und NEOS – eine Koalition mit der FPÖ kategorisch ausgeschlossen haben. Auch ob Bundespräsident Alexander Van der Bellen Kickl mit der Regierungsbildung beauftragen wird, ist mehr als fraglich.

Vor der Wahl hatten SPÖ-Chef Andreas Babler und Grünen-Chef Werner Kogler eine „Brandmauer“ gegen die FPÖ angekündigt. Beate Meinl-Reisinger von den NEOS betonte ebenfalls ihre kategorische Ablehnung einer Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen in einer Regierung. Der amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer hat zwar Kickl als Regierungspartner ausgeschlossen, jedoch hat er sich nicht gegen eine Koalition mit der gesamten FPÖ ausgesprochen.

Kontroverse Themen und Zukunftsperspektiven

Im Wahlkampf setzte Kickl auf eine Mischung aus verschiedenen Themen: eine scharfe Kritik an der Corona-Politik der Regierung, die Teuerung und – klassisch für die FPÖ – eine rigide Ausländerpolitik. Seine Kampagne basierte auf „Wir gegen das System“, was offenbar viele Wähler mobilisieren konnte. Kickl scheint das Frustpotenzial in der Bevölkerung gut erkannt und genutzt zu haben.

Obwohl der Erfolg bei der Wahl unbestreitbar historisch ist, bleibt unklar, inwieweit die FPÖ tatsächlich in die Regierung eintreten kann. Die politische Landschaft in Österreich ist derzeit stark polarisiert, und die Reaktionen der anderen Parteien zeigen, dass die kommenden Monate entscheidend sein werden, um die zukünftige Regierungsbildung und die politische Ausrichtung des Landes zu bestimmen.