Vom Festtags-Flop zum PR-Desaster: McDonald’s verärgert Weihnachtsfans

Weihnachten als “schrecklichste Zeit des Jahres” zu bezeichnen, ging nach hinten los. McDonald’s Niederlande musste seinen KI-generierten Werbespot nach heftiger Kritik zurückziehen.

Ein Werbespot von McDonald’s in den Niederlanden musste nach massiver Kritik bereits wieder zurückgezogen werden. Der 45-sekündige, mittels Künstlicher Intelligenz erstellte Clip parodierte den Weihnachtsklassiker „It’s The Most Wonderful Time of the Year” von Andy Williams. Statt besinnlicher Festtagsstimmung zeigte die Werbung jedoch die „schrecklichste Zeit des Jahres”: Ein im Stau stehender Weihnachtsmann, misslungene Christbaumdekoration, verbrannte Speisen und letztlich einen Stromausfall. Die Botschaft des Spots: Bei McDonald’s könne man sich bis Jänner vor dem weihnachtlichen Chaos verstecken.

KI-Kontroverse

Besonders die Verwendung von KI bei der Erstellung des Werbeclips und dessen mittelmäßige Qualität sorgten für Unmut. Melanie Bridge, Geschäftsführerin der Produktionsfirma Sweetshop Films, verteidigte das Projekt auf LinkedIn: „Es geht nie darum, das Handwerk zu ersetzen, sondern darum, den Werkzeugkasten zu erweitern. Die Vision, der Geschmack, die Führung … all das wird immer menschlich bleiben.” Sie betonte zudem den enormen Arbeitsaufwand: „Und hier ist der Teil, den die Leute nicht sehen: Die Stunden, die in diesen Job geflossen sind, haben eine traditionelle Produktion bei Weitem übertroffen. Zehn Leute, fünf Wochen, Vollzeit.”

McDonald’s Reaktion

Die Fastfood-Kette reagierte auf den Gegenwind mit einer Erklärung: „Die Weihnachtswerbung sollte die stressigen Momente der Feiertage in den Niederlanden aufzeigen. Doch wir haben bemerkt – basierend auf den Kommentaren in sozialen Medien und der internationalen Berichterstattung – dass diese Zeit für viele ‚die schönste Zeit des Jahres ist’.” Dennoch scheint die niederländische Kundschaft in Sachen Weihnachten wenig kompromissbereit zu sein – insbesondere wenn es um die Qualitätsstandards bei Werbespots von Fastfood-Unternehmen geht.

