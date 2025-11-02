Vom Jugo-Projekt zum EU-Energieschild: Die JANAF-Pipeline, die Putin Stirnfalten bereitet

Von der jugoslawischen Idee zum europäischen Energiegaranten: Die Adria-Ölpipeline JANAF feiert 50 Jahre nach Baubeginn ihren Aufstieg zum strategischen Schlüsselunternehmen.

Fünfzig Jahre nach Baubeginn hat sich die Adria-Ölpipeline JANAF zum bedeutendsten internationalen Strategieunternehmen im kroatischen Staatsbesitz entwickelt. Die Grundsteinlegung erfolgte im Dezember 1975, ein Jahr nach der Unternehmensgründung. Konzipiert wurde JANAF als energetisches Bindeglied zwischen dem Ölterminal auf der Insel Krk und den damaligen jugoslawischen Raffinerien in Sisak, Lendava, Bosanski Brod und Pancevo sowie als Verbindungsstück nach Ungarn.

Die Idee einer großen Ölpipeline zur Vernetzung der Raffinerien in den jugoslawischen Teilrepubliken kam bereits Ende der 1960er Jahre auf. In den Dokumenten des Bundesexekutivrats und den Planungsunterlagen der Bundesversammlung firmierte das Vorhaben unter der Bezeichnung „Jugoslawische Ölpipeline“ oder „Adriatisch-jugoslawische Ölpipeline“. Die formelle Unternehmensgründung fand am 29. August 1974 in Zagreb statt, während die Verlegung der Rohrleitungen von Ende 1975 bis 1979 dauerte.

Sowohl die Baukosten als auch die Transportkontingente wurden nach einem „Republikschlüssel“ aufgeteilt. Zu den Nutzern zählten Ölunternehmen wie INA, Naftagas, Energoinvest, Petrol, die Raffinerien in Brod und Pancevo sowie weitere Akteure der Branche.

Technische Meisterleistung

Die Entstehungsgeschichte von JANAF zeigt eine klare Abfolge: Zunächst wurde das Terminal Omisalj auf Krk geplant, 1976 folgten die Festlegung der Trassenführung und der Standorte für die Landterminals, während 1977 der Bau des Hafens und der Tankanlagen auf Krk begann. Zwischen 1977 und 1979 entstanden die Pipelineabschnitte und Landterminals zu den Raffinerien sowie zur ungarischen Grenze.

Einige Bauabschnitte stellten besondere technische Herausforderungen dar – bei Melnice im Gorski Kotar überwindet die Pipeline eine Höhe von 927 Metern über dem Meeresspiegel. Als Hauptauftragnehmer fungierten das Zagreber Unternehmen Hidroelektra, das die Bauarbeiten von Omisalj bis Sisak durchführte, sowie das Belgrader Unternehmen Hidrotehna, das in Serbien und Bosnien-Herzegowina tätig war.

Begleitende Infrastruktur und Anlagen wurden von INGRA aus Zagreb, Energoprojekt aus Belgrad, „Djuro Djakovic“ aus Slavonski Brod, INA-Naftaplin, Jadranstroj aus Split, Metalna aus Maribor und Litostroj aus Ljubljana errichtet. Auch „Rade Koncar“, Iskra Kranj sowie ausländische Partner – das französische Unternehmen Technip, der deutsche Siemens-Konzern und Skoda Export aus der Tschechoslowakei – waren am Projekt beteiligt.

Die zwischen 1975 und 1979 errichteten Anlagen verschlangen vier bis fünf Milliarden jugoslawische Dinar, was nach heutigem Wert etwa 450 Millionen US-Dollar entsprechen würde.

Die Inbetriebnahme von JANAF erfolgte am 22. Dezember 1979. Bereits im Oktober desselben Jahres lieferte der Tanker „Slavisa Vajner“ die erste Ölladung nach Omisalj. Seither hat JANAF 3500 Tanker abgefertigt und 265 Millionen Tonnen Öl transportiert, wovon etwa ein Drittel für den heimischen Bedarf bestimmt war.

Im Februar 1980 nahm das Terminal Sisak seinen Betrieb auf und versorgte die Raffinerien in Sisak und Bosanski Brod mit Rohöl. Nach der Eröffnung der Krk-Brücke am 19. Juli 1980 wurde die Pipelineleitung durch dieses Bauwerk geführt.

Strategische Bedeutung

1992 verlegte das Unternehmen seinen Hauptsitz von Rijeka nach Zagreb. Während des kroatischen Unabhängigkeitskrieges zwischen 1991 und 1995 gestaltete sich der Pipelinebetrieb in den besetzten Gebieten schwierig. 1995 wurde die Unterwasser-Pipeline zwischen Omisalj und Urinj bei Rijeka in Betrieb genommen, während 1999 die Umgehungsstrecke Slobodnica – Donja Vrba entstand, wodurch die Pipeline nun vollständig auf kroatischem Staatsgebiet verläuft.

Nach der Jahrtausendwende wurden die Öllieferungen an die mittlerweile geschlossene Raffinerie Lendava eingestellt, während die Raffinerie in Bosanski Brod, die sich im Besitz des russischen Konzerns Zarubeznjeft befindet, seit einer Explosion im Jahr 2018 keine Ölverarbeitung mehr durchführt.

Gegenwärtig steht JANAF im Rampenlicht der Öffentlichkeit – einerseits wegen der amerikanischen Sanktionen gegen die in russischem Besitz befindliche serbische Ölindustrie (NIS), die zu Einnahmeeinbußen des kroatischen Unternehmens führen, andererseits aufgrund einer möglichen Vereinbarung mit dem ungarischen Konzern MOL über erhöhte Öltransporte zu dessen Raffinerien.

Die strategische Bedeutung von JANAF für die mitteleuropäische Ölversorgung unterstrich kürzlich Matthew Whitaker, US-Botschafter bei der NATO, mit seiner Aussage, Kroatien werde Ungarn dabei unterstützen, sich vom russischen Öl zu „entwöhnen“. Der einzige Weg, dieses Ziel zu erreichen, führt über eine Steigerung des Transports nicht-russischen Öls nach Ungarn durch die Adria-Pipeline.

„In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat sich JANAF zu einem wesentlichen Bestandteil des kroatischen Energiesystems und zu einem unverzichtbaren, verlässlichen Partner im nationalen wie internationalen Ölsektor entwickelt. Im Laufe eines halben Jahrhunderts Geschäftstätigkeit hat JANAF kontinuierlich seine Infrastruktur modernisiert, Prozesse optimiert und sich an neue Markt- und Technologieanforderungen angepasst. Heute nimmt JANAF eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der Energieunabhängigkeit Kroatiens und der Europäischen Union ein – eine Tatsache, die auch die höchsten EU-Gremien anerkannt haben, indem sie uns zum Teil der strategischen europäischen Energieinfrastruktur erklärt haben“, erklärten Unternehmensvertreter gegenüber dem Portal Index.

JANAF befindet sich heute mehrheitlich in staatlicher Hand, wobei das Finanzministerium, die kroatische Rentenversicherungsanstalt und das öffentliche Unternehmen CERP als Hauptaktionäre fungieren. Ein kleinerer Aktienanteil liegt bei verschiedenen Banken, darunter die HPB.

An der Spitze des Unternehmens steht Vorstandsvorsitzender Stjepan Adanic, Neffe von Ankica Tudjman, der Ehefrau des ersten kroatischen Staatspräsidenten Franjo Tudjman. Adanic machte sich einen Namen als Kriegsbürgermeister von Varazdin und ehemaliger Assistenz des Verteidigungsministers. Zu seinen engen Mitarbeitern zählt Vladislav Veselica, Sohn des Wirtschaftswissenschaftlers und Massenbewegungs-Aktivisten von 1971, Dr. Vladimir Veselica, der in der Kriegsregierung der nationalen Einheit als Minister ohne Geschäftsbereich tätig war.

Die strategische Bedeutung von JANAF wurde 2022 von der Europäischen Kommission mit dem REPowerEU-Plan (EU-Energieunabhängigkeitsstrategie) bestätigt, der das Unternehmen zur strategischen Pipeline der Europäischen Union erklärte.

Zur aktuellen Marktpositionierung äußerte sich die Unternehmensleitung gegenüber Index: „Der amtierende Vorstand hat seit September 2020 die Einnahmen und Gewinne des Unternehmens deutlich gesteigert, einige der gravierendsten Krisen der jüngeren Geschichte wie die Covid-19-Pandemie und den Ausbruch des Ukraine-Krieges erfolgreich gemeistert und gleichzeitig den positiven Ruf von JANAF nach einer der herausforderndsten Phasen in der Unternehmensgeschichte gefestigt. Wir haben die grüne Transformation von JANAF strategisch geplant und eingeleitet – ein Unternehmen, das bereits jetzt 86 Prozent seines Strombedarfs aus eigenen Solaranlagen deckt und sich künftig zu einem modernen Energieunternehmen mit bedeutendem Anteil am kroatischen Strommarkt entwickeln wird.“

„Allein im vergangenen Jahr 2024 erwirtschaftete JANAF einen Gesamtumsatz von über 136 Millionen Euro, wovon fast 125 Millionen Euro aus dem Kerngeschäft stammten, das den Öltransport sowie die Lagerung von Rohöl und Ölderivaten umfasst. Der ausgewiesene Nettogewinn belief sich auf 50 Millionen Euro, während die Investitionen 18,7 Millionen Euro erreichten“, berichten Unternehmensvertreter.

JANAF gilt heute neben dem Energiekonzern HEP und der Verkehrsinfrastruktur als wichtigstes strategisches Unternehmen Kroatiens und als einziges, das diesen Status auch von der Europäischen Union bestätigt bekommen hat.