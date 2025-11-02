„Unbarmherzige Entschlossenheit“: König Charles demontiert Bruder Andrew

König Charles III. setzt den Abstieg seines Bruders Andrew fort. Nach dem Verlust seiner Prinzenwürde soll nun auch sein letzter militärischer Ehrenrang fallen.

Der britische Verteidigungsminister John Healey hat bestätigt, dass sein Ministerium auf Wunsch von König Charles III. daran arbeitet, Andrew Mountbatten Windsor seinen letzten verbliebenen militärischen Ehrenrang zu entziehen. „Der König hat deutlich gemacht, dass er das möchte“, erklärte Healey in einem Gespräch mit der BBC. Andrew, der erst kürzlich seinen Prinzentitel verloren hat, ist derzeit noch Vizeadmiral der Royal Navy, nachdem er bereits 2022 auf seine übrigen militärischen Ämter verzichtet hatte. „Das ist die richtige Entscheidung. Der König hat seinen Wunsch signalisiert, und wir setzen das nun um“, so der Verteidigungsminister.

Andrew diente 22 Jahre in der Royal Navy und war während des Falklandkriegs als Hubschrauberpilot im Einsatz. In dieser Woche wurden ihm auch seine verbliebenen Titel und Privilegien entzogen – nach monatelangem Druck wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Andrew hat sämtliche Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Mit Virginia Giuffre, einem Opfer von Menschenhandel und Missbrauch durch Epstein, erzielte er später einen außergerichtlichen Vergleich. Sie hatte behauptet, Andrew habe sie als Teenagerin sexuell missbraucht – was dieser konsequent bestritt.

Frühere Titelverluste

Bereits 2022 hatte Andrew sämtliche militärischen Titel und königlichen Schirmherrschaften abgegeben und darauf verzichtet, den Titel „Seine Königliche Hoheit“ offiziell zu verwenden. Dies geschah, nachdem er in den USA in einem Zivilverfahren des sexuellen Missbrauchs beschuldigt worden war.

Zu den damals verlorenen militärischen Titeln zählte unter anderem die Position des Obersts der Grenadier Guards (britisches Eliteregiment) – eines der angesehensten Infanterieregimenter der britischen Armee. Auch internationale Ehrenämter musste er niederlegen, darunter die Position des Ehrenobersts der kanadischen Royal Highland Fusiliers und des Obersts des Hauptlogistikregiments der neuseeländischen Armee.

Königliche Härte

Der königliche Biograf und Journalist Valentine Low bezeichnete den Verlust des letzten militärischen Rangs als „Schlag“ für Andrew. „Mitglieder der königlichen Familie, besonders Andrew, sind sehr stolz auf ihre militärischen Titel und entschlossen, diese zu behalten“, erklärte Low in einer Sendung.

„Es scheint, dass der König entschlossen ist, seinem Bruder wirklich alles zu nehmen. Er zeigt eine unbarmherzige Entschlossenheit.“