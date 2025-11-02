Polizei-Sumpf in Bosnien: Vier Beamte als Kinderschänder verhaftet

Schockwelle in Bosnien: Innerhalb einer Woche wurden vier Polizisten verhaftet – sie sollen Minderjährige sexuell ausgebeutet haben. Die Empörung wächst.

In Sarajevo wurden zwei Polizeibeamte wegen Sexualdelikten verhaftet, wie das Innenministerium des Kantons Sarajevo mitteilte. Es handelt sich bereits um den zweiten derartigen Vorfall innerhalb einer Woche in Bosnien und Herzegowina, bei dem aktive Polizisten als Täter identifiziert wurden. Die Behörden erklärten, dass die Festnahmen unmittelbar erfolgten, nachdem sich ein Vertreter einer Sozialeinrichtung mit entsprechenden Hinweisen an die Polizei gewandt hatte.

Früherer Missbrauchsfall

Erst wenige Tage zuvor waren in einem ähnlich gelagerten Fall sieben Personen festgenommen worden, darunter vier Polizeibeamte – unter ihnen ein Polizeichef und ein Inspektor. Die Verdächtigen sollen in einen Menschenhandelsring verwickelt sein und zwei 15-jährige Mädchen aus einem Kinderheim in Tuzla sexuell ausgebeutet haben. Nach Angaben der Ermittler vermittelten sie die Minderjährigen gegen Bezahlung auch an weitere Personen.

Unter den Festgenommenen befinden sich der Inspektor Besim Klopic aus Kalesija, der Leiter der Kriminalabteilung in Ziviniće, Miralem Halilovic, sowie die Polizisten Jasmin Modric und Dzevad Pozegic.

Weitere Verhaftungen

Ebenfalls in Gewahrsam genommen wurde Zijad Jagodic, ein ehemaliger Abgeordneter des Staatsparlaments, der derzeit als Professor an einer Privatuniversität in Brcko tätig ist. Als Reaktion auf den Fall organisierte eine Bürgerinitiative in Tuzla eine Protestkundgebung und forderte harte Strafen für alle Beteiligten des Prostitutionsrings mit Minderjährigen.

Bei den jüngsten Festnahmen in Sarajevo wird einem der Polizisten sexuelle Belästigung vorgeworfen, dem anderen der sexuelle Missbrauch eines Kindes über 15 Jahren.